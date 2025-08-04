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Вторая лига
Диназ
03.08.2025 12:30 – FT 1 : 3
Локомотив Киев
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Украина. Вторая лига
04 августа 2025, 19:12 | Обновлено 04 августа 2025, 19:33
103
0

Диназ – Локомотив – 1:3. Решающий автогол. Видео голов и обзор матча

«Локомотив» одержал первую победу в сезоне

04 августа 2025, 19:12 | Обновлено 04 августа 2025, 19:33
103
0
Диназ – Локомотив – 1:3. Решающий автогол. Видео голов и обзор матча
ФК Локомотив

В воскресенье, 3 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. «Диназ» принимал киевский «Локомотив». Гости одержали победу со счетом 3:1.

«Локомотив вышел вперед на 9-й минуте. Автором первого гола команды в сезоне стал Александр Савчук.

«Диназ» отыгрался уже в следуюшей атаке. На 10-й минуте забил Денис Остапчук.

Обидный для хозяев эпизод произошел на 35-й минуте. Денис Курьяков забил в свои ворота.

Этот гол стал решающим. «Диназ» отыграться не смог, а в конце матча пропустил еще один мяч.

Вторая лига. 2-й тур, 3 августа

Диназ – Локомотив – 1:3

Голы: Остапчук, 10 – Савчук, 9, Курьяков, 35 (автогол), Мочевинский, 89

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Мочевинский (Локомотив Киев).
35’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Денис Курьяков (Диназ).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Остапчук (Диназ).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Савчук (Локомотив Киев).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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