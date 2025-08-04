Диназ – Локомотив – 1:3. Решающий автогол. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 3 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. «Диназ» принимал киевский «Локомотив». Гости одержали победу со счетом 3:1.

«Локомотив вышел вперед на 9-й минуте. Автором первого гола команды в сезоне стал Александр Савчук.

«Диназ» отыгрался уже в следуюшей атаке. На 10-й минуте забил Денис Остапчук.

Обидный для хозяев эпизод произошел на 35-й минуте. Денис Курьяков забил в свои ворота.

Этот гол стал решающим. «Диназ» отыграться не смог, а в конце матча пропустил еще один мяч.

Вторая лига. 2-й тур, 3 августа

Диназ – Локомотив – 1:3

Голы: Остапчук, 10 – Савчук, 9, Курьяков, 35 (автогол), Мочевинский, 89

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