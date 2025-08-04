Диназ – Локомотив – 1:3. Решающий автогол. Видео голов и обзор матча
«Локомотив» одержал первую победу в сезоне
В воскресенье, 3 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. «Диназ» принимал киевский «Локомотив». Гости одержали победу со счетом 3:1.
«Локомотив вышел вперед на 9-й минуте. Автором первого гола команды в сезоне стал Александр Савчук.
«Диназ» отыгрался уже в следуюшей атаке. На 10-й минуте забил Денис Остапчук.
Обидный для хозяев эпизод произошел на 35-й минуте. Денис Курьяков забил в свои ворота.
Этот гол стал решающим. «Диназ» отыграться не смог, а в конце матча пропустил еще один мяч.
Вторая лига. 2-й тур, 3 августа
Диназ – Локомотив – 1:3
Голы: Остапчук, 10 – Савчук, 9, Курьяков, 35 (автогол), Мочевинский, 89
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем может перейти в «Бешикташ»
Футболист не хочет уступать и уменьшать зарплату