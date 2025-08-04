Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Don't push the horses. Сандерленд все еще может купить вратаря Шахтера
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 18:24 |
688
2

Don't push the horses. Сандерленд все еще может купить вратаря Шахтера

Ранее СМИ поспешили объявить, что Дмитрия Ризныка на «Стэдиум оф Лайт» не будет

04 августа 2025, 18:24 |
688
2
Don't push the horses. Сандерленд все еще может купить вратаря Шахтера
shakhtar.com. Дмитрий Ризнык

Руководство «Сандерленда» все еще может вернуться к варианту с подписанием 26-летнего голкипера «Шахтера» и сборной Украины Дмитрия Ризныка.

Несмотря на недавнюю покупку Робина Рофса из «Неймегена», «черные коты» не отказались от возможности до закрытия трансферного окна подписать еще одного вратаря.

В «Сандерленде» опасаются, что 25-летний Энтони Паттерсон физически может оказаться не готовым к началу сезона, так как все еще испытывает дискомфорт с коленом и ему еще даже может потребоваться операция.

В этом случае «черные коты» понимают, что новичку Рофсу нужен конкурент, который бы имел опыт выступлений на хорошем уровне и Дмитрий Ризнык, изученный скаутами «Сандерленда», видится оптимальной фигурой.

Отметим, что контракт Ризныка с «Шахтером» действует до конца 2027 года.

По теме:
Чистка продолжается. Романо сообщил о еще одной продаже Челси
В Самсунспоре отреагировали на возможную встречу с Шахтером в ЛЕ
Челси продаст полузащитника в другой клуб АПЛ. Романо подтвердил
Дмитрий Ризнык Сандерленд Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Алексей Сливченко Источник: Sunderland Echo
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Теннис | 04 августа 2025, 03:10 1
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля

Клара Таусон в двух сетах переиграла третью ракетку мира в четвертом раунде тысячника

Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Футбол | 04 августа 2025, 13:12 59
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации ЛЧ

Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
Футбол | 03.08.2025, 21:30
Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Бокс | 04.08.2025, 08:12
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Клуб УПЛ отреагировал на слухи о футболисте-беглеце
Футбол | 04.08.2025, 17:37
Клуб УПЛ отреагировал на слухи о футболисте-беглеце
Клуб УПЛ отреагировал на слухи о футболисте-беглеце
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Смішно. Різник ніколи не проміняє основу на лавку та ще й в команді яка не грає в єврокубках
Ответить
0
Burevestnik
тобто перша новина була не брехня,
а от друга - то брехня на всі 100%?
а третя завтра буде брехнею?
Ответить
0
Популярные новости
Известна судьба украинского игрока, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Известна судьба украинского игрока, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
03.08.2025, 07:46 8
Футбол
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
02.08.2025, 21:58
Бокс
Самый эффектный заплыв и второй мировой рекорд. Как прошел 7-й день ЧМ
Самый эффектный заплыв и второй мировой рекорд. Как прошел 7-й день ЧМ
02.08.2025, 16:51 2
Водные виды
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
02.08.2025, 20:28 4
Футбол
«Я не шучу». Украинский боксер бросил вызов Усику
«Я не шучу». Украинский боксер бросил вызов Усику
03.08.2025, 12:54
Бокс
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
04.08.2025, 00:21 2
Футбол
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
04.08.2025, 07:44 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем