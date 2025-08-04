Don't push the horses. Сандерленд все еще может купить вратаря Шахтера
Ранее СМИ поспешили объявить, что Дмитрия Ризныка на «Стэдиум оф Лайт» не будет
Руководство «Сандерленда» все еще может вернуться к варианту с подписанием 26-летнего голкипера «Шахтера» и сборной Украины Дмитрия Ризныка.
Несмотря на недавнюю покупку Робина Рофса из «Неймегена», «черные коты» не отказались от возможности до закрытия трансферного окна подписать еще одного вратаря.
В «Сандерленде» опасаются, что 25-летний Энтони Паттерсон физически может оказаться не готовым к началу сезона, так как все еще испытывает дискомфорт с коленом и ему еще даже может потребоваться операция.
В этом случае «черные коты» понимают, что новичку Рофсу нужен конкурент, который бы имел опыт выступлений на хорошем уровне и Дмитрий Ризнык, изученный скаутами «Сандерленда», видится оптимальной фигурой.
Отметим, что контракт Ризныка с «Шахтером» действует до конца 2027 года.
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