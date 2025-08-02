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  4. Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
Англия
02 августа 2025, 20:28 |
1463
1

Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера

Дмитрий Ризнык в «Сандерленд» не перейдет

02 августа 2025, 20:28 |
1463
1
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык заинтересовал английский «Сандерленд».

По информации источника, «Сандерленд» сделал «Шахтеру» официальное предложение, однако те его отклонили. «Шахтер» хотел получить за трансфер 10 миллионов евро, но «черные коты» отказались платить эту сумму. На этом переговоры закончились.

В прошлом сезоне Ризнык провел 36 матчей, пропустил 35 голов и 16 раз отыграл на ноль.

Ранее французский тренер «Сандерленда» Режис Ле Бри прокомментировал слухи, связанные с интересом английского клуба к украинскому голкиперу донецкого «Шахтера» Дмитрию Ризныку.

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Сандерленд трансферы Шахтер Донецк трансферы АПЛ Дмитрий Ризнык трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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pricolist
Ну й даремно, Різник хороший кіпер
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