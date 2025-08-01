Ризныка не будет. Клуб АПЛ подписал себе основного вратаря
Сандерленд оформил трансфер Рофса
Клуб АПЛ Сандерленд решил не ждать возможности подписания вратаря Шахтера Дмитрия Ризныка и оформил трансфер кипера Робина Рофса из Неймегена.
Вратарь обошелся клубу в 12,5 миллиона фунтов, игрок подписал контракт на 5 лет.
Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Сандерленд обращался в Шахтер по поводу Дмитрия Ризныка, однако конкретики по по поводу переговоров не было.
Sky Sports информирует, что Рофса подписан в качестве первого номера, других вратарей Сандерленд искать не будет.
Welkom bij Sunderland AFC, Robin Roefs! 🇳🇱🧤— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 1, 2025
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