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  4. Ризныка не будет. Клуб АПЛ подписал себе основного вратаря
Англия
01 августа 2025, 17:15 | Обновлено 01 августа 2025, 17:39
810
0

Ризныка не будет. Клуб АПЛ подписал себе основного вратаря

Сандерленд оформил трансфер Рофса

01 августа 2025, 17:15 | Обновлено 01 августа 2025, 17:39
810
0
Ризныка не будет. Клуб АПЛ подписал себе основного вратаря
ФК Сандерленд

Клуб АПЛ Сандерленд решил не ждать возможности подписания вратаря Шахтера Дмитрия Ризныка и оформил трансфер кипера Робина Рофса из Неймегена.

Вратарь обошелся клубу в 12,5 миллиона фунтов, игрок подписал контракт на 5 лет.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Сандерленд обращался в Шахтер по поводу Дмитрия Ризныка, однако конкретики по по поводу переговоров не было.

Sky Sports информирует, что Рофса подписан в качестве первого номера, других вратарей Сандерленд искать не будет.

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Сандерленд Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Сандерленд
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