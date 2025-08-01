Ризныка не будет. Клуб АПЛ подписал себе основного вратаря

Клуб АПЛ Сандерленд решил не ждать возможности подписания вратаря Шахтера Дмитрия Ризныка и оформил трансфер кипера Робина Рофса из Неймегена.

Вратарь обошелся клубу в 12,5 миллиона фунтов, игрок подписал контракт на 5 лет.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Сандерленд обращался в Шахтер по поводу Дмитрия Ризныка, однако конкретики по по поводу переговоров не было.

Sky Sports информирует, что Рофса подписан в качестве первого номера, других вратарей Сандерленд искать не будет.