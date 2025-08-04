В Самсунспоре отреагировали на возможную встречу с Шахтером в ЛЕ

Вице-президент турецкого «Самсунспора» Вейсел Билен отреагировал на результаты жеребьевки плей-офф раунда квалификации Лиги Европы, в котором его команде предстоит сыграть с победителем пары «Шахтер» – «Панатинаикос».

«Вы уже знаете донецкий «Шахтер», который возглавляет Арда Туран. Они уже обыграли «Бешикташ». «Панатинаикос» и «Шахтер» – сильные команды. Это, пожалуй, был самый сложный соперник в этой жеребьевке. Но можно найти и положительные моменты. Поиграем – посмотрим. Мы верим, что после усиления команды дадим бой, который порадует «Самсунспор» и его фанатов. А дальше, как говорится, все дело за футбольной удачей», – заявил Билен.

Матчи плей-офф раунда квалификации Лиги Европы между «Самсунспором» и победителем пары «Шахтер» – «Панатинаикос» запланированы на 21 и 28 августа.