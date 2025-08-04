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  4. Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Лига Европы
04 августа 2025, 14:17 | Обновлено 04 августа 2025, 14:30
1513
6

Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги Европы прошла в Ньоне

04 августа 2025, 14:17 | Обновлено 04 августа 2025, 14:30
1513
6
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
УЕФА

4 августа в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Донецкий Шахтер и киевское Динамо узнали потенциальных соперников в 4-м раунде (Q4) отбора Лиги Европы.

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Чтобы принять участие в Q4, Шахтеру нужно обыграть греческий Панатинаикос в Q3 ЛЕ (матчи 7 и 14 августа).

Также потенциального соперника узнало киевское Динамо на случай поражения от кипрского Пафоса в Q3 ЛЧ.

Соперником победителя пары Шахтер – Панатинаикос в Q4 ЛЕ будет Самсунспор (Турция).

Соперником неудачника пары Динамо – Пафос в Q4 ЛЕ будет победитель пары Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Интересно, что Шахтер уже сыграл в Q2 ЛЕ против турецкого клуба Бешикташ (4:2, 2:0), и теперь для турецкого коуча Арды Турана возможно новое противостояние с клубом из его родной страны.

Поединки 4-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 21 и 28 августа. Победители выйдут в основной раунд Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги конференций.

Лига Европы 2025/26

Жеребьевка Q4 ЛЕ, 21 и 28 августа

  • Победитель пары Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Проигравший в паре Динамо Киев (Украина) / Пафос (Кипр)
  • Проигравший в паре Шкендия (Северная Македония) / Карабах (Азербайджан) – Проигравший в паре Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия)
  • Проигравший в паре Кайрат (Казахстан) / Слован Братислава (Словакия) – Янг Бойз (Швейцария)
  • Проигравший в паре Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания) – Сигма Оломоуц (Чехия)
  • Победитель пары Панатинаикос (Греция) / Шахтер (Украина) – Самсунспор (Турция)
  • Абердин (Шотландия) – Победитель пары ФКСБ (Румыния) / Дрита (Косово)
  • Проигравший в паре Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия) – Генк (Бельгия)
  • Победитель пары Фредрикстад (Норвегия) / Мидтьюлланд (Дания) – Победитель пары РФШ (Латвия) / КуПС (Финляндия)
  • Победитель пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Ноа (Армения) – Победитель пары ЧФР Клуж (Румыния) / Брага (Португалия)
  • Победитель пары Зриньски (Босния и Герцеговина) / Брейдаблик (Исландия) – Победитель пары Серветт (Швейцария) / Утрехт (Нидерланды)
  • Победитель пары Хеккен (Швеция) / Бранн (Норвегия) – Победитель пары АЕК Ларнака (Кипр) / Легия Варшава (Польша)
  • Победитель пары Риека (Хорватия) / Шелбурн (Ирландия) – Победитель пары ПАОК (Греция) / Вольфсбергер (Австрия)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 7
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New Zealander
Читав коменти турецьких фанів після Бешика. Вони відчувають приблизно те саме якби Шевченко у складі якоїсь іноземної команди вибивав би наше Динамо чи Шахтар із кубків. І тут знову турки попалися Турану.   
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+2
Frank Piter
Вообще шикарно. Соперник ничем не лучше Бешика и Панатинаикоса. Короче должны выходить в основной этап ЛЕ.
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+2
Eldo Eldo
Думаю что въезд в Турцию, тренеру Шахте́ра ,  будет запрещен.
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+1
Голы Мадяра
Когда Арда в Шахтёре☝️Все турецкие клубы будут уничтожены с позором
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0
Андрій Заліщук
Гарний жереб, Самсунги слабше Бешика чи Панатінаікоса
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0
Перший Серед Рівних
Самсунспор не сильнее Бешикташа, так что..
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0
ash
Арда потім вибачатиметься перед турецьким народом 
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-1
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