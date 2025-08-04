Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента

4 августа в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Донецкий Шахтер и киевское Динамо узнали потенциальных соперников в 4-м раунде (Q4) отбора Лиги Европы.

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Чтобы принять участие в Q4, Шахтеру нужно обыграть греческий Панатинаикос в Q3 ЛЕ (матчи 7 и 14 августа).

Также потенциального соперника узнало киевское Динамо на случай поражения от кипрского Пафоса в Q3 ЛЧ.

Соперником победителя пары Шахтер – Панатинаикос в Q4 ЛЕ будет Самсунспор (Турция).

Соперником неудачника пары Динамо – Пафос в Q4 ЛЕ будет победитель пары Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Интересно, что Шахтер уже сыграл в Q2 ЛЕ против турецкого клуба Бешикташ (4:2, 2:0), и теперь для турецкого коуча Арды Турана возможно новое противостояние с клубом из его родной страны.

Поединки 4-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 21 и 28 августа. Победители выйдут в основной раунд Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги конференций.

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Лига Европы 2025/26

Жеребьевка Q4 ЛЕ, 21 и 28 августа

Победитель пары Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Проигравший в паре Динамо Киев (Украина) / Пафос (Кипр)

(Украина) / Пафос (Кипр) Проигравший в паре Шкендия (Северная Македония) / Карабах (Азербайджан) – Проигравший в паре Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия)

Проигравший в паре Кайрат (Казахстан) / Слован Братислава (Словакия) – Янг Бойз (Швейцария)

Проигравший в паре Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания) – Сигма Оломоуц (Чехия)

Победитель пары Панатинаикос (Греция) / Шахтер (Украина) – Самсунспор (Турция)

(Украина) – Самсунспор (Турция) Абердин (Шотландия) – Победитель пары ФКСБ (Румыния) / Дрита (Косово)

Проигравший в паре Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия) – Генк (Бельгия)

Победитель пары Фредрикстад (Норвегия) / Мидтьюлланд (Дания) – Победитель пары РФШ (Латвия) / КуПС (Финляндия)

Победитель пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Ноа (Армения) – Победитель пары ЧФР Клуж (Румыния) / Брага (Португалия)

Победитель пары Зриньски (Босния и Герцеговина) / Брейдаблик (Исландия) – Победитель пары Серветт (Швейцария) / Утрехт (Нидерланды)

Победитель пары Хеккен (Швеция) / Бранн (Норвегия) – Победитель пары АЕК Ларнака (Кипр) / Легия Варшава (Польша)

Победитель пары Риека (Хорватия) / Шелбурн (Ирландия) – Победитель пары ПАОК (Греция) / Вольфсбергер (Австрия)

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