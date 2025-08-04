Вытянули соперника для Динамо в Q4 Лиги Европы в случае поражения от Пафоса

4 августа в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Киевское Динамо узнало потенциального соперника в 4-м раунде (Q4) отбора Лиги Европы.

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Потенциального соперника узнало киевское Динамо на случай поражения от кипрского Пафоса в Q3 ЛЧ.

Соперником неудачника пары Динамо – Пафос в Q4 ЛЕ будет победитель пары Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Интересно, что Динамо уже играло с Хамрун Спартанс в Q2 Лиги чемпионов (две победы 3:0, 3:0).

Поединки 4-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 21 и 28 августа. Победители выйдут в основной раунд Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги конференций.

Лига Европы 2025/26

Жеребьевка Q4 ЛЕ, 21 и 28 августа

Победитель пары Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Проигравший в паре Динамо Киев (Украина) / Пафос (Кипр)

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