Буковина-2 – Реал Фарма – 2:0. Начали с победы. Видео голов и обзор матча
«Буковина-2» провела первый официальный матч в своей истории
В субботу, 2 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. «Буковина-2» принимала клуб «Реал Фарма». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.
Для «Буковины-2» поединок против одесского клуба стал первым официальным матчем в истории команды. И дебют прошел удачно.
Первый гол в истории команды забил Ренат Дубовик. Это знаковое событие произошло на 32-й минуте матча.
Во втором тайме «Буковина-2» забила второй мяч. Автором гола стал Артем Дашковец.
Вторая лига. 2-й тур, 2 августа
Буковина-2 – Реал Фарма – 2:0
Голы: Дубовик, 32, Дашковец, 57
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
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