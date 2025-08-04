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Вторая лига
Буковина-2
02.08.2025 17:00 – FT 2 : 0
Реал Фарма
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Украина. Вторая лига
04 августа 2025, 18:04 |
69
0

Буковина-2 – Реал Фарма – 2:0. Начали с победы. Видео голов и обзор матча

«Буковина-2» провела первый официальный матч в своей истории

04 августа 2025, 18:04 |
69
0
Буковина-2 – Реал Фарма – 2:0. Начали с победы. Видео голов и обзор матча
ФК Буковина

В субботу, 2 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. «Буковина-2» принимала клуб «Реал Фарма». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Для «Буковины-2» поединок против одесского клуба стал первым официальным матчем в истории команды. И дебют прошел удачно.

Первый гол в истории команды забил Ренат Дубовик. Это знаковое событие произошло на 32-й минуте матча.

Во втором тайме «Буковина-2» забила второй мяч. Автором гола стал Артем Дашковец.

Вторая лига. 2-й тур, 2 августа

Буковина-2 – Реал Фарма – 2:0

Голы: Дубовик, 32, Дашковец, 57

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Дашковец (Буковина-2).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Ренат Дубовик (Буковина-2).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Буковина-2 Черновцы Реал Фарма Одесса
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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