Буковина-2 – Реал Фарма – 2:0. Начали с победы. Видео голов и обзор матча

В субботу, 2 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. «Буковина-2» принимала клуб «Реал Фарма». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Для «Буковины-2» поединок против одесского клуба стал первым официальным матчем в истории команды. И дебют прошел удачно.

Первый гол в истории команды забил Ренат Дубовик. Это знаковое событие произошло на 32-й минуте матча.

Во втором тайме «Буковина-2» забила второй мяч. Автором гола стал Артем Дашковец.

Вторая лига. 2-й тур, 2 августа

Буковина-2 – Реал Фарма – 2:0

Голы: Дубовик, 32, Дашковец, 57

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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