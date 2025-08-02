Вторая лига. Победа Ребела, ничья Полесья-2 и ФК Лесное во втором туре
Команды Второй лиги провели матчи 2-го тура
В субботу, 2 августа, во Второй лиге прошли поединки 2-го тура. В программу игрового дня вошли шесть матчей.
«Ребел», «Атлет», «Скала 1911» и «Буковина-2» выиграли свои матчи. Еще два поединка завершились вничью.
Вторая лига. 2-й тур, 2 августа
Чайка – Александрия-2 – 1:1
Голы: Овчарук, 27 – Бесклейный, 5
Полесье-2 – Лесное – 2:2
Голы: Йока, 14, 48 – Рыбалка, 33, Калинин, 34
Ребел – Горняк-Спорт – 2:0
Голы: Петровский, 23, Андрухив, 65
Атлет – Вильхивцы – 1:0
Гол: Бабич, 90
Ужгород – Скала 1911 – 0:2
Голы: Николишин, 12, Лисовик, 43
Буковина-2 – Реал Фарма – 2:0
Голы: Дубовик, 32, Дашковец, 57
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Железный Майк» – о Сонни Листоне
Пояса никто не дарил