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Вторая лига
Буковина-2
02.08.2025 17:00 – FT 2 : 0
Реал Фарма
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Украина. Вторая лига
02 августа 2025, 19:48 |
172
0

Вторая лига. Победа Ребела, ничья Полесья-2 и ФК Лесное во втором туре

Команды Второй лиги провели матчи 2-го тура

02 августа 2025, 19:48 |
172
0
Вторая лига. Победа Ребела, ничья Полесья-2 и ФК Лесное во втором туре
ФК Ребел

В субботу, 2 августа, во Второй лиге прошли поединки 2-го тура. В программу игрового дня вошли шесть матчей.

«Ребел», «Атлет», «Скала 1911» и «Буковина-2» выиграли свои матчи. Еще два поединка завершились вничью.
Вторая лига. 2-й тур, 2 августа

Чайка – Александрия-2 – 1:1

Голы: Овчарук, 27 – Бесклейный, 5

Полесье-2 – Лесное – 2:2

Голы: Йока, 14, 48 – Рыбалка, 33, Калинин, 34

Ребел – Горняк-Спорт – 2:0

Голы: Петровский, 23, Андрухив, 65

Атлет – Вильхивцы – 1:0

Гол: Бабич, 90

Ужгород – Скала 1911 – 0:2

Голы: Николишин, 12, Лисовик, 43

Буковина-2 – Реал Фарма – 2:0

Голы: Дубовик, 32, Дашковец, 57

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Дашковец (Буковина-2).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Ренат Дубовик (Буковина-2).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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