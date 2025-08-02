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Вторая лига
Буковина-2
02.08.2025 17:00 - : -
Реал Фарма
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Украина. Вторая лига
02 августа 2025, 12:00 |
105
0

Вторая лига. 2-й тур, 2 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 августа видеотрансляции матчей 2-го тура Второй лиги

02 августа 2025, 12:00 |
105
0
Вторая лига. 2-й тур, 2 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Скала 1911 Стрый

2 августа проходят матчи 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 2-й тур, 2 августа 2025

  • 12:00. Чайка П. Боршаговка – Александрия-2
  • 12:30. Полесье-2 Житомир – Лесное
  • 13:30. Ребел Киев – Горняк-Спорт
  • 14:00. Атлет Киев – Вильхивцы
  • 15:30. Ужгород – Скала 1911 Стрый
  • 17:00. Буковина-2 Черновцы – Реал Фарма Одесса

12:00. Чайка П. Боршаговка – Александрия-2

12:30. Полесье-2 Житомир – Лесное

13:30. Ребел Киев – Горняк-Спорт

14:00. Атлет Киев – Вильхивцы

15:30. Ужгород – Скала 1911 Стрый

17:00. Буковина-2 Черновцы – Реал Фарма Одесса

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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