02.08.2025 17:00 - : -
Украина. Вторая лига02 августа 2025, 12:00 |
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Вторая лига. 2-й тур, 2 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 августа видеотрансляции матчей 2-го тура Второй лиги
02 августа 2025, 12:00 |
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2 августа проходят матчи 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 2-й тур, 2 августа 2025
- 12:00. Чайка П. Боршаговка – Александрия-2
- 12:30. Полесье-2 Житомир – Лесное
- 13:30. Ребел Киев – Горняк-Спорт
- 14:00. Атлет Киев – Вильхивцы
- 15:30. Ужгород – Скала 1911 Стрый
- 17:00. Буковина-2 Черновцы – Реал Фарма Одесса
12:00. Чайка П. Боршаговка – Александрия-2
12:30. Полесье-2 Житомир – Лесное
13:30. Ребел Киев – Горняк-Спорт
14:00. Атлет Киев – Вильхивцы
15:30. Ужгород – Скала 1911 Стрый
17:00. Буковина-2 Черновцы – Реал Фарма Одесса
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