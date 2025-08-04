Ужгород – Скала 1911 – 0:2. Обыграли соседей. Видео голов и обзор матча

В субботу, 2 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. ФК «Ужгород» принимал «Скалу 1911». Гости одержали победу со счетом 2:0.

«Скала 1911» вышла вперед на 12 минуте. Автором первого гола в матче стал Роман Николишин.

Перед перерывом гости закрепили свое преимущество. Забитым мячом отметился Роман Лисовик.

Вторая лига. 2-й тур, 2 августа

Ужгород – Скала 1911 – 0:2

Голы: Николишин, 12, Лисовик, 43

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