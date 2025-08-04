02.08.2025 15:30 – FT 0 : 2
Украина. Вторая лига04 августа 2025, 17:38 | Обновлено 04 августа 2025, 17:57
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Ужгород – Скала 1911 – 0:2. Обыграли соседей. Видео голов и обзор матча
«Скала 1911» обыграла команду из соседней области
04 августа 2025, 17:38 | Обновлено 04 августа 2025, 17:57
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В субботу, 2 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. ФК «Ужгород» принимал «Скалу 1911». Гости одержали победу со счетом 2:0.
«Скала 1911» вышла вперед на 12 минуте. Автором первого гола в матче стал Роман Николишин.
Перед перерывом гости закрепили свое преимущество. Забитым мячом отметился Роман Лисовик.
Вторая лига. 2-й тур, 2 августа
Ужгород – Скала 1911 – 0:2
Голы: Николишин, 12, Лисовик, 43
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
43’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Лисовык (Скала 1911).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Николишин (Скала 1911).
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