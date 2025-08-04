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  4. Ужгород – Скала 1911 – 0:2. Обыграли соседей. Видео голов и обзор матча
Вторая лига
Ужгород
02.08.2025 15:30 – FT 0 : 2
Скала 1911
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Украина. Вторая лига
04 августа 2025, 17:38 | Обновлено 04 августа 2025, 17:57
95
0

Ужгород – Скала 1911 – 0:2. Обыграли соседей. Видео голов и обзор матча

«Скала 1911» обыграла команду из соседней области

04 августа 2025, 17:38 | Обновлено 04 августа 2025, 17:57
95
0
Ужгород – Скала 1911 – 0:2. Обыграли соседей. Видео голов и обзор матча
ФК Ужгород

В субботу, 2 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. ФК «Ужгород» принимал «Скалу 1911». Гости одержали победу со счетом 2:0.

«Скала 1911» вышла вперед на 12 минуте. Автором первого гола в матче стал Роман Николишин.

Перед перерывом гости закрепили свое преимущество. Забитым мячом отметился Роман Лисовик.

Вторая лига. 2-й тур, 2 августа

Ужгород – Скала 1911 – 0:2

Голы: Николишин, 12, Лисовик, 43

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Лисовык (Скала 1911).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Николишин (Скала 1911).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Ужгород Скала 1911 Стрый Роман Лисовик
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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