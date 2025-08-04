«Кошмар». Известный эксперт сделал вывод по центральному матчу тура

Сегодня в украинской Премьер-лиге матчем «Металлист 1925» – «Оболонь» завершится первый игровой день. Матчем тура специалисты определили игру во Львове, где «Карпаты» принимали «Полесье» и проиграли – 0:2. Оправдал ли этот поединок свой статус эксклюзивно для сайта Sport.ua рассказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Это был больше, чем центральный матч тура, – сказал Федорчук. – У обеих команд есть серьезные амбиции. Но если честно, то я ожидал более качественного футбола. И если «Полесье» еще можно понять, поскольку они в мид-уик провели выездной еврокубковый поединок, то «Карпаты» разочаровали.

Для житомирян матч во Львове получился легкой прогулкой. Я не знаю, почему хозяева оказались не подготовленными к игре, а ведь, несмотря на первый тур, это была игра за шесть очков.

– Вы, кстати, перед сезоном именно «Полесью» и «Карпатам» отдавали места в борьбе за пьедестал.

– Я не отказываюсь от своих слов. Но я еще раз говорю, что не знаю, почему у подопечных Владислава Лупашко и близко не было видно того футбола, который был в весенней части прошлого чемпионата.

Уже в первом тайме было заметно, что на фоне «Карпат» «Полесье» выглядело явным фаворитом. У них все было организованно, а у хозяев вообще ничего не получалось. Иностранцы будто перегретыми были, играли эмоционально, каждый сам за себя.

– Может, сильно много дифирамбов пелось «Карпатам»?

– Об этом сейчас рано говорить. Это только начало. Но могу сказать, что Руслану Ротаню намного сложнее, поскольку он только изучает свою команду, а Владислав Лупашко уже отработал полный сезон. Каких тренер хотел, таких футболистов ему и дали, он задекларировал игру первым номером, но было столько ошибок, что счет мог бы быть непристойным. Крайние защитники провалили игру, центр обороны выглядел неубедительно, группа атаки, опять же, каждый сам за себя. Было очень много необоснованных индивидуальных действий. Сложилось такое впечатление, что команда в межсезонье набиралась с нуля.

«Карпаты» всегда процентов на 15-20 дома выступают лучше за счет активной поддержки трибун, но это был кошмар со стороны хозяев. Руслан Ротань нанес серьезный удар по имиджу тренерского штаба львовян.