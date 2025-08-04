Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Новички опровергли прогнозы». Федорчук – о дебютантах Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 12:13 | Обновлено 04 августа 2025, 12:22
484
1

«Новички опровергли прогнозы». Федорчук – о дебютантах Премьер-лиги

Известный футбольный эксперт похвалил «Эпицентр», «Кудровку» и «Полтаву»

04 августа 2025, 12:13 | Обновлено 04 августа 2025, 12:22
484
1
«Новички опровергли прогнозы». Федорчук – о дебютантах Премьер-лиги
ФК Эпицентр

В нынешнем сезоне УПЛ взяли старт три новичка («Металлист» 1925 не считаем, так как харьковчане уже участвовали в соревнованиях элитного дивизиона), которые еще ни разу не выступали в высшей лиге.

О старте «Эпицентра», «Полтавы» и «Кудровки» в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua высказался тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Олег Викторович, что вы скажите о первых матчах новичков УПЛ?
– Все, и я в том числе говорили, что это самые слабые дебютанты за последнее время. Но это, по крайней мере, пока оказалось ошибочным мнением.

«Эпицентр» мне показался очень организованной и мотивированной командой. В межсезонье они потеряли лидера Даниила Кравчука, но, тем не менее, в игре с лучшей, на данный момент, командой Украины «Шахтером» «Эпицентр» выглядел достойно, выдержав 80 минут. Это говорит о приличном потенциале коллектива и о том, что тренер Сергей Нагорняк управляет коллективом. Новичку в матче с «горняками» просто не хватило скамейки запасных. У «Шахтера» три состава, а у «Эпицентра» – от силы полтора… Вот как раз за счет замен донетчане и дожали своего соперника.

– Наилучшего результата в первом туре добилась «Кудровка».
– Эта команда демонстрировала неплохую игру в Первой лиге, в межсезонье сохранила лидеров и точечно усилилась. В поединке с «Александрией» подопечные Василия Баранова выглядели интересно и победили они авторитетного соперника по делу.

Денис Безбородько, Андрей Тотовицкий усилят «Кудровка», но важно то, что у команды уже есть поставленная игра. Я рад за них, поскольку мне нравятся коллективы, которые постепенно идут наверх, при этом, стараясь ничего не рушить внутри.

– «Полтаве» совсем чуть-чуть не хватило, чтобы в матче с «Рухом» зацепиться за очки.
– Концовка новичку не удалась, хотя у «Полтавы» был хороший шанс закончить для себя дебютный матч в УПЛ не с пустыми руками. Им будет трудно, но могу сказать, что новичок не провалил игру во Львове. Считаю, для ПФЛ это плюс, поскольку они дали конкурентные команды для УПЛ.

По теме:
Кудровка заявила на сезон двух футболистов киевского Динамо
Среди соперников ПСЖ. Шахтер U-19 сыграет на турнире в Хорватии
ФК ПОЛЕСЬЕ: «Лучше бы Карпаты или Кривбасс вышли в еврокубки»
Олег Федорчук Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка Полтава Шахтер Донецк Рух Львов Александрия Василий Баранов Сергей Нагорняк Денис Безбородько Андрей Тотовицкий статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 04 августа 2025, 11:15 8
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Завершающая дуэль первого тура УПЛ

Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Футбол | 04 августа 2025, 07:23 3
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса

Артем может перейти в «Бешикташ»

Рома определилась с будущим Довбика. Что ждет украинца?
Футбол | 04.08.2025, 12:35
Рома определилась с будущим Довбика. Что ждет украинца?
Рома определилась с будущим Довбика. Что ждет украинца?
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
Теннис | 04.08.2025, 04:55
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Теннис | 04.08.2025, 03:10
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad .
Просто уровень ЧУ скатился до уровня этих клубов из первой лиги!
Ответить
0
Популярные новости
Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»
Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»
02.08.2025, 08:13 1
Бокс
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
03.08.2025, 11:52 6
Футбол
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
03.08.2025, 07:18 1
Бокс
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
04.08.2025, 00:01 2
Бокс
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
03.08.2025, 08:19 4
Бокс
Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
03.08.2025, 21:30 1
Футбол
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
04.08.2025, 07:44 5
Футбол
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
03.08.2025, 11:36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем