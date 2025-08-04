«Новички опровергли прогнозы». Федорчук – о дебютантах Премьер-лиги
Известный футбольный эксперт похвалил «Эпицентр», «Кудровку» и «Полтаву»
В нынешнем сезоне УПЛ взяли старт три новичка («Металлист» 1925 не считаем, так как харьковчане уже участвовали в соревнованиях элитного дивизиона), которые еще ни разу не выступали в высшей лиге.
О старте «Эпицентра», «Полтавы» и «Кудровки» в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua высказался тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.
– Олег Викторович, что вы скажите о первых матчах новичков УПЛ?
– Все, и я в том числе говорили, что это самые слабые дебютанты за последнее время. Но это, по крайней мере, пока оказалось ошибочным мнением.
«Эпицентр» мне показался очень организованной и мотивированной командой. В межсезонье они потеряли лидера Даниила Кравчука, но, тем не менее, в игре с лучшей, на данный момент, командой Украины «Шахтером» «Эпицентр» выглядел достойно, выдержав 80 минут. Это говорит о приличном потенциале коллектива и о том, что тренер Сергей Нагорняк управляет коллективом. Новичку в матче с «горняками» просто не хватило скамейки запасных. У «Шахтера» три состава, а у «Эпицентра» – от силы полтора… Вот как раз за счет замен донетчане и дожали своего соперника.
– Наилучшего результата в первом туре добилась «Кудровка».
– Эта команда демонстрировала неплохую игру в Первой лиге, в межсезонье сохранила лидеров и точечно усилилась. В поединке с «Александрией» подопечные Василия Баранова выглядели интересно и победили они авторитетного соперника по делу.
Денис Безбородько, Андрей Тотовицкий усилят «Кудровка», но важно то, что у команды уже есть поставленная игра. Я рад за них, поскольку мне нравятся коллективы, которые постепенно идут наверх, при этом, стараясь ничего не рушить внутри.
– «Полтаве» совсем чуть-чуть не хватило, чтобы в матче с «Рухом» зацепиться за очки.
– Концовка новичку не удалась, хотя у «Полтавы» был хороший шанс закончить для себя дебютный матч в УПЛ не с пустыми руками. Им будет трудно, но могу сказать, что новичок не провалил игру во Львове. Считаю, для ПФЛ это плюс, поскольку они дали конкурентные команды для УПЛ.
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