«Это полный провал». Известный эксперт – о старте сезона для Александрии

В минувшую пятницу, 1 августа, в Украине стартовал новый чемпионат в УПЛ. Впрочем, наши еврокубковые представители открыли официальный сезон немногим ранее.

В частности, «Александрия» провела два матча против сербского «Партизана» во втором квалификационном раунде Лиги конференций, а в первом туре внутренних соревнований подопечные Кирилла Нестеренко сыграли с дебютантом Премьер-лиги «Кудровкой».

Итог этих поединков для александрийцев ужасный. Команда проиграла все три игры с общим счетом 1 – 9, при этом заработав еще и четыре удаления.

О первых матчах «Александрии» и ближайших перспективах команды эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Олег Викторович, вы ожидали, что подобное произойдет с «Александрией»?

– Это полный провал менеджмента клуба. Я бы не стал все стрелы направлять в молодого главного тренера. На мой взгляд, в ситуации, в которой оказалась «Александрия», мог бы помочь авторитетный тренер, с большим опытом работы.

Почему получилось у Ротаня? Сначала команда буксовала, но все-таки авторитет в прошлом этого игрока заставлял футболистов верить, слушать и выполнять. У Нестеренко этого нет. И когда сложно, получается, что каждый сам за себя. По красным карточкам мы видим, что уровень дисциплины в коллективе сильно упал.

– Четыре карточка за три игры многовато…

– Можно спорить о справедливости некоторых из них, но то, что сделал Ковалец и Кампуш в матче с «Кудровкой», опять же, говорит и слабой дисциплине в команде.

Со стороны португальского защитника было чистой воды хамство. Хотя в прошлом сезоне я его считал одним из лучших центрбеков лиги, пара Шабанов—Кампуш была великолепной, плюс вратарь Ермаков. Успех «Александрии» для меня во многом ассоциировался с удачной игрой этих трех игроков.

По интервью Нестеренко перед играми с «Партизаном» было видно, что его заносит, тренеру нужно было просто молчать и работать. Поэтому хоть и трагично, но все закономерно. Дай Бог, чтобы у этого наставника все получилось, но, на мой взгляд, в данной ситуации это не та кандидатура для «Александрии». Это как у штангистов, заказал не свой вес. Скажу больше, после следующей игры могут наступить оргвыводы. У меня почему-то такое предчувствие.