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Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 09:37 | Обновлено 04 августа 2025, 09:38
388
2

«Это полный провал». Известный эксперт – о старте сезона для Александрии

Подопечные Кирилла Нестеренко проиграли три матча, пропустив при этом девять голов

04 августа 2025, 09:37 | Обновлено 04 августа 2025, 09:38
388
2
«Это полный провал». Известный эксперт – о старте сезона для Александрии
Фото УПЛ. Кудровка – Александрия

В минувшую пятницу, 1 августа, в Украине стартовал новый чемпионат в УПЛ. Впрочем, наши еврокубковые представители открыли официальный сезон немногим ранее.

В частности, «Александрия» провела два матча против сербского «Партизана» во втором квалификационном раунде Лиги конференций, а в первом туре внутренних соревнований подопечные Кирилла Нестеренко сыграли с дебютантом Премьер-лиги «Кудровкой».

Итог этих поединков для александрийцев ужасный. Команда проиграла все три игры с общим счетом 1 – 9, при этом заработав еще и четыре удаления.

О первых матчах «Александрии» и ближайших перспективах команды эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Олег Викторович, вы ожидали, что подобное произойдет с «Александрией»?
– Это полный провал менеджмента клуба. Я бы не стал все стрелы направлять в молодого главного тренера. На мой взгляд, в ситуации, в которой оказалась «Александрия», мог бы помочь авторитетный тренер, с большим опытом работы.

Почему получилось у Ротаня? Сначала команда буксовала, но все-таки авторитет в прошлом этого игрока заставлял футболистов верить, слушать и выполнять. У Нестеренко этого нет. И когда сложно, получается, что каждый сам за себя. По красным карточкам мы видим, что уровень дисциплины в коллективе сильно упал.

– Четыре карточка за три игры многовато…
– Можно спорить о справедливости некоторых из них, но то, что сделал Ковалец и Кампуш в матче с «Кудровкой», опять же, говорит и слабой дисциплине в команде.

Со стороны португальского защитника было чистой воды хамство. Хотя в прошлом сезоне я его считал одним из лучших центрбеков лиги, пара Шабанов—Кампуш была великолепной, плюс вратарь Ермаков. Успех «Александрии» для меня во многом ассоциировался с удачной игрой этих трех игроков.

По интервью Нестеренко перед играми с «Партизаном» было видно, что его заносит, тренеру нужно было просто молчать и работать. Поэтому хоть и трагично, но все закономерно. Дай Бог, чтобы у этого наставника все получилось, но, на мой взгляд, в данной ситуации это не та кандидатура для «Александрии». Это как у штангистов, заказал не свой вес. Скажу больше, после следующей игры могут наступить оргвыводы. У меня почему-то такое предчувствие.

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Олег Федорчук Украинская Премьер-лига Кудровка Кирилл Нестеренко Лига конференций Партизан Белград Артем Шабанов Георгий Ермаков Александрия статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Володимир
Очередное  странное , мягко говоря ,  умозаключение от этого эксперта ..За деревьями не видеть леса - это надо уметь  ..     
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0
dudigo78
З Олександрією це не провал, а реальність, яку більшість очікували. Команда втратила 2/3 основи і тренера, а "підсилилась" невідомими аматорами. Вважаю справжнім провалом початку сезону це гру, точніше її відсутність, Карпат
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