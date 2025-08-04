Николай МИРОНЮК: «Мы точно почувствовали, что такое УПЛ»

В поединке 1-го тура УПЛ «Епицентр» на своем поле принимал «Шахтер» и уступил со счетом 0:1. Для команды Сергея Нагорняка этот матч стал первым на уровне Украинской Премьер-лиги. Итог встречи подвел полузащитник «Эпицентра» Николай Миронюк.

«Было, наверное, тяжело выдерживать всю эту игру, хотя мы тоже старались атаковать, создавать какие-то опасные моменты. Шахтер – это команда топ-уровня. Против нее всегда тяжело. Где-то в конце не дотерпели, не были до конца сконцентрированы и пропустили, пропустили мяч, проиграли.

Первых 15-20 минут нам было тяжело. Первая игра, невероятная атмосфера на стадионе, очень много болельщиков. Было очень приятно играть. Благодарю болельщиков за то, что нас поддерживали. Первые 20 минут было нам тяжело, мы где-то не могли найти нашу игру, но потом где-то почувствовали, провели первую атаку, почувствовали, что можем, побежали дальше создавали моменты, но не дотерпели в конце и проиграли 1:0.

Мы точно в первом туре почувствовали, что такое УПЛ, что такое уровень, как уровень Шахтера. И будем двигаться дальше. У нас впереди много матчей. Будем прибавлять, анализировать нашу игру, ошибки убирать и добавлять в других аспектах».