Олег БИЛЫК: «С каждой игрой мы будем только прибавлять и прибавлять»

В матче 1-го тура УПЛ «Епицентр» на своем поле принимал «Шахтер». Игра закончилась поражением дебютанта УПЛ со счетом 0:1. Итог матча подвел голкипер «Эпицентра» Олег Билык.

«Для меня это не дебют, но для футбольного клуба Эпицентр – дебют. И сразу против такого гранда украинского футбола, конечно, всем было тяжело. У нас больше половины стартового состава – они никогда не играли в Премьер-лиге, поэтому, возможно, на первых минутах был какой-то мандраж, но потом мы справились. Было пару неплохих моментов, но, к сожалению, Шахтер есть Шахтер, это класс, они свой момент нашли и я поздравляю их с победой.

Самый сложный момент? Наверное, уже во втором тайме, когда один в один выходил один из игроков Шахтера. Я не помню, кто это был уже при счете 1:0, когда он меня пробил. Этот, наверное, больше всего запомнился, но тяжелая была игра и слава Богу удалось отразить пару моментов, но этого не хватило. В эпизоде с голом уже не удалось, понимал, что не удается выручить команду. Они много моментов так атаковали в первом тайме, когда проходят к линии боковой и стреляют под себя и в сторону 11 м. Мы знали это, но, к сожалению, не успели и пропустили.

Насколько команда готова к матчам уровня УПЛ? Я думаю, с каждой игрой мы будем только прибавлять и прибавлять, потому что у нас достаточно молодая команда, большинство пацанов все голодны к этому. Поэтому я думаю, что все будет хорошо, и еще будут победы впереди».