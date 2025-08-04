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  4. ВИДЕО. Виннер Ястремской претендует на звание лучшего удара месяца
WTA
04 августа 2025, 14:22 |
266
0

ВИДЕО. Виннер Ястремской претендует на звание лучшего удара месяца

Пресс-служба WTA отметила качественную защиту Даяны в матче против Нимайер в Гамбурге

04 августа 2025, 14:22 |
266
0
ВИДЕО. Виннер Ястремской претендует на звание лучшего удара месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Пресс-служба WTA в официальных сетях организации опубликовала подборку лучших ударов в Туре в июле.

На звание лучшего претендует удар украинской теннисистки Даяны Ястремской, который она выполнила 16 июля в матче против Юле Нимайер в 1/16 финала грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.

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Тот поединок Даяна выиграла со счетом 6:4, 6:3. Ястремская в Гамбурге добралась до полуфинала и уступила будущей победительнице Лоис Буассон.

Конкуренцию Даяне составят ранее упомянутая Буассон, Винус Уильямс, Жиль Тайхман, Эмма Радукану, Тейлор Таунсенд и Чжан Шуай, Мария Боузкова и Майя Джойнт.

Чтобы проголосовать за Даяну, необходимо перейти на пост WTA в Instagram и в комментариях отправить букву B.

В 2025 году украинки уже дважды забирали номинацию лучший удар месяца: Марта Костюк в марте и Элина Свитолина в апреле.

ВИДЕО. Виннер Ястремской претендует на звание лучшего удара месяца

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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