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  4. Английский гранд предложил Барселоне обменяться футболистами
Англия
04 августа 2025, 13:15 |
868
0

Английский гранд предложил Барселоне обменяться футболистами

«Челси» готов отдать форварда Кристофера Нкунку вместо полузащитника Фермина Лопеса

04 августа 2025, 13:15 |
868
0
Английский гранд предложил Барселоне обменяться футболистами
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

Английский «Челси» провел переговоры с испанской «Барселоной», в ходе которых предложил чемпионам Ла Лиги обменяться футболистами.

Представитель Премьер-лиги заинтересован в услугах 22-летнего полузащитника Фермина Лопеса. Взамен «синие» отдавали 27-летнего форварда Кристофера Нкунку.

По информации Mundo Deportivo, главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик заблокировал переход испанца в чемпионат Англии. Наставник «блаугранас» заинтересован в сотрудничестве с футболистом, который станет важным игроком ротации в новом сезоне.

Флику нравится, что Лопес не требует постоянного игрового времени и готов выполнять просьбу главного тренера и выходить на поле со скамейки запасных. «Барселона» сообщила «Челси», что не заинтересована в переходе Нкунку.

В прошлом сезоне Фермин провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал десять результативных передач. Ориентировчная стоимость Лопеса составляет 50 млн евро, Нкунку оценивается на 15 млн меньше.

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Барселона Челси Фермин Лопес Кристофер Нкунку Ханс-Дитер Флик трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Mundo Deportivo
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