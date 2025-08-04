Английский гранд предложил Барселоне обменяться футболистами

Английский «Челси» провел переговоры с испанской «Барселоной», в ходе которых предложил чемпионам Ла Лиги обменяться футболистами.

Представитель Премьер-лиги заинтересован в услугах 22-летнего полузащитника Фермина Лопеса. Взамен «синие» отдавали 27-летнего форварда Кристофера Нкунку.

По информации Mundo Deportivo, главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик заблокировал переход испанца в чемпионат Англии. Наставник «блаугранас» заинтересован в сотрудничестве с футболистом, который станет важным игроком ротации в новом сезоне.

Флику нравится, что Лопес не требует постоянного игрового времени и готов выполнять просьбу главного тренера и выходить на поле со скамейки запасных. «Барселона» сообщила «Челси», что не заинтересована в переходе Нкунку.

В прошлом сезоне Фермин провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал десять результативных передач. Ориентировчная стоимость Лопеса составляет 50 млн евро, Нкунку оценивается на 15 млн меньше.