4 августа в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Донецкий Шахтер узнает потенциального соперника в 4-м раунде (Q3) отбора Лиги Европы.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чтобы принять участие в Q4, Шахтеру нужно обыграть греческий Панатинаикос в Q3 ЛЕ (матчи 7 и 14 августа).

Донецкая команда входит в число сеяных команд при жеребьевке Q3. Возможные соперники – несеяные в этом раунде Q3.

Также потенциального соперника узнает киевское Динамо на случай поражения от кипрского Пафоса в Q3 ЛЧ (несеяный статус).

За несколько часов до жеребьевки УЕФА ограничил число возможных соперников до нескольких вариантов.

Возможные соперники победителя пары Шахтер – Панатинаикос в Q4 ЛЕ

Генк (Бельгия)

Победитель пары РФШ (Латвия) / КуПС (Финляндия)

Абердин (Шотландия)

Самсунспор (Турция)

Возможные соперники неудачника пары Динамо – Пафос в Q4 ЛЕ

Победитель пары Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Янг Бойз (Швейцария)

Проигравший в паре Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия)

Проигравший в паре Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)

Поединки 4-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 21 и 28 августа. Победители выйдут в основной раунд Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги конференций.

Читайте также: Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы

Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперник для Шахтера. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 21 июля в 14:00

Лига Европы 2025/26

Пары Q3 Лиги Европы, 7 и 14 августа

Корзины посева для Q4 ЛЕ, 21 и 28 августа

Группа 1

Сеяные команды

Победитель пары Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Янг Бойз (Швейцария)

Проигравший в паре Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия)

Проигравший в паре Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)

Несеяные команды

Проигравший в паре Динамо Киев (Украина) / Пафос (Кипр)

(Украина) / Пафос (Кипр) Сигма Оломоуц (Чехия)

Проигравший в паре Шкендия (Северная Македония) / Карабах (Азербайджан)

Проигравший в паре Кайрат (Казахстан) / Слован Братислава (Словакия)

Группа 2

Сеяные команды

Победитель пары Панатинаикос (Греция) / Шахтер (Украина)

(Украина) Победитель пары Фредрикстад (Норвегия) / Мидтьюлланд (Дания)

Победитель пары ФКСБ (Румыния) / Дрита (Косово)

Проигравший в паре Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия)

Несеяные команды

Генк (Бельгия)

Победитель пары РФШ (Латвия) / КуПС (Финляндия)

Абердин (Шотландия)

Самсунспор (Турция)

Группа 3

Сеяные команды

Победитель пары ЧФР Клуж (Румыния) / Брага (Португалия)

Победитель пары ПАОК (Греция) / Вольфсбергер (Австрия)

Победитель пары АЕК Ларнака (Кипр) / Легия Варшава (Польша)

Победитель пары Серветт (Швейцария) / Утрехт (Нидерланды)

Несеяные команды

Победитель пары Риека (Хорватия) / Шелбурн (Ирландия)

Победитель пары Зриньски (Босния и Герцеговина) / Брейдаблик (Исландия)

Победитель пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Ноа (Армения)

Победитель пары Хеккен (Швеция) / Бранн (Норвегия)

Инфографика