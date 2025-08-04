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Лига Европы
04 августа 2025, 11:10 |
906
0

Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперник для Шахтера. Смотреть онлайн LIVE

4 августа в 14:00 состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации ЛЕ

04 августа 2025, 11:10 |
906
0
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперник для Шахтера. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

4 августа в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Донецкий Шахтер узнает потенциального соперника в 4-м раунде (Q3) отбора Лиги Европы.

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Чтобы принять участие в Q4, Шахтеру нужно обыграть греческий Панатинаикос в Q3 ЛЕ (матчи 7 и 14 августа).

Донецкая команда входит в число сеяных команд при жеребьевке Q3. Возможные соперники – несеяные в этом раунде Q3.

Также потенциального соперника узнает киевское Динамо на случай поражения от кипрского Пафоса в Q3 ЛЧ (несеяный статус).

За несколько часов до жеребьевки УЕФА ограничил число возможных соперников до нескольких вариантов.

Возможные соперники победителя пары Шахтер – Панатинаикос в Q4 ЛЕ

  • Генк (Бельгия)
  • Победитель пары РФШ (Латвия) / КуПС (Финляндия)
  • Абердин (Шотландия)
  • Самсунспор (Турция)

Возможные соперники неудачника пары Динамо – Пафос в Q4 ЛЕ

  • Победитель пары Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Янг Бойз (Швейцария)
  • Проигравший в паре Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия)
  • Проигравший в паре Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)

Поединки 4-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 21 и 28 августа. Победители выйдут в основной раунд Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги конференций.

Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперник для Шахтера. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 21 июля в 14:00

📺 Видеотрансляция

Лига Европы 2025/26

Пары Q3 Лиги Европы, 7 и 14 августа

Корзины посева для Q4 ЛЕ, 21 и 28 августа

Группа 1

Сеяные команды

  • Победитель пары Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Янг Бойз (Швейцария)
  • Проигравший в паре Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия)
  • Проигравший в паре Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)

Несеяные команды

  • Проигравший в паре Динамо Киев (Украина) / Пафос (Кипр)
  • Сигма Оломоуц (Чехия)
  • Проигравший в паре Шкендия (Северная Македония) / Карабах (Азербайджан)
  • Проигравший в паре Кайрат (Казахстан) / Слован Братислава (Словакия)

Группа 2

Сеяные команды

  • Победитель пары Панатинаикос (Греция) / Шахтер (Украина)
  • Победитель пары Фредрикстад (Норвегия) / Мидтьюлланд (Дания)
  • Победитель пары ФКСБ (Румыния) / Дрита (Косово)
  • Проигравший в паре Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия)

Несеяные команды

  • Генк (Бельгия)
  • Победитель пары РФШ (Латвия) / КуПС (Финляндия)
  • Абердин (Шотландия)
  • Самсунспор (Турция)

Группа 3

Сеяные команды

  • Победитель пары ЧФР Клуж (Румыния) / Брага (Португалия)
  • Победитель пары ПАОК (Греция) / Вольфсбергер (Австрия)
  • Победитель пары АЕК Ларнака (Кипр) / Легия Варшава (Польша)
  • Победитель пары Серветт (Швейцария) / Утрехт (Нидерланды)

Несеяные команды

  • Победитель пары Риека (Хорватия) / Шелбурн (Ирландия)
  • Победитель пары Зриньски (Босния и Герцеговина) / Брейдаблик (Исландия)
  • Победитель пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Ноа (Армения)
  • Победитель пары Хеккен (Швеция) / Бранн (Норвегия)

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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