Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы
4 августа состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации еврокубков
Днем 4 августа в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.
Вечером 31 июля были определены пары 3-го раунда отбора к основному этапу второго по силе еврокубкового турнира.
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Победитель пары между Шахтером и греческим Панатинаикосом будет иметь сеяный статус при жеребьевке Q4 Лиги Европы.
Возможные соперники победителя пары Шахтер – Панатинаикос в Q4 ЛЕ – несеяные команды из списка ниже.
Также во время жеребьевки будет определен соперник для неудачника пары Динамо Киев – Пафос (Кипр), которые сыграют в Q3 Лиги чемпионов. Эта пара будет несеяной при жеребьевке Q4 Лиги Европы.
Возможные соперники неудачника пары Динамо Киев – Пафос в Q4 ЛЕ – сеяные команды из списка ниже.
Матчи Q3 ЛЕ между Шахтером и Пафосом пройдут 7 и 14 августа, первую игру донецкий клуб проведет на выезде. Поединки Q4 ЛЕ запланированы на 21 и 28 августа.
Лига Европы УЕФА 2025/26
Квалификация Q4. 21 и 28 августа
Сеяные команды
- Победитель пары Панатинаикос (Греция) / Шахтер (Украина)
- Победитель пары ЧФР Клуж (Румыния) / Брага (Португалия)
- Победитель пары ПАОК (Греция) / Вольфсбергер (Австрия)
- Победитель пары Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Янг Бойз (Швейцария)
- Победитель пары Фредрикстад (Норвегия) / Мидтьюлланд (Дания)
- Победитель пары АЕК Ларнака (Кипр) / Легия Варшава (Польша)
- Проигравший в паре Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия)
- Победитель пары ФКСБ (Румыния) / Дрита (Косово)
- Проигравший в паре Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия)
- Проигравший в паре Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)
- Победитель пары Серветт (Швейцария) / Утрехт (Нидерланды)
Несеяные команды
- Победитель пары Риека (Хорватия) / Шелбурн (Ирландия)
- Генк (Бельгия)
- Проигравший в паре Динамо Киев (Украина) / Пафос (Кипр)
- Победитель пары РФШ (Латвия) / КуПС (Финляндия)
- Победитель пары Зриньски (Босния и Герцеговина) / Брейдаблик (Исландия)
- Победитель пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Ноа (Армения)
- Абердин (Шотландия)
- Сигма Оломоуц (Чехия)
- Самсунспор (Турция)
- Победитель пары Хеккен (Швеция) / Бранн (Норвегия)
- Проигравший в паре Шкендия (Северная Македония) / Карабах (Азербайджан)
- Проигравший в паре Кайрат (Казахстан) / Слован Братислава (Словакия)
Таблица: сеяные и несеяные команды
🔹 Инфографика
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