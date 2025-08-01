Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы

​Днем 4 августа в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

Вечером 31 июля были определены пары 3-го раунда отбора к основному этапу второго по силе еврокубкового турнира.

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Победитель пары между Шахтером и греческим Панатинаикосом будет иметь сеяный статус при жеребьевке Q4 Лиги Европы.

Возможные соперники победителя пары Шахтер – Панатинаикос в Q4 ЛЕ – несеяные команды из списка ниже.

Также во время жеребьевки будет определен соперник для неудачника пары Динамо Киев – Пафос (Кипр), которые сыграют в Q3 Лиги чемпионов. Эта пара будет несеяной при жеребьевке Q4 Лиги Европы.

Возможные соперники неудачника пары Динамо Киев – Пафос в Q4 ЛЕ – сеяные команды из списка ниже.

Матчи Q3 ЛЕ между Шахтером и Пафосом пройдут 7 и 14 августа, первую игру донецкий клуб проведет на выезде. Поединки Q4 ЛЕ запланированы на 21 и 28 августа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

Квалификация Q4. 21 и 28 августа

Сеяные команды

Победитель пары Панатинаикос (Греция) / Шахтер (Украина)

(Украина) Победитель пары ЧФР Клуж (Румыния) / Брага (Португалия)

Победитель пары ПАОК (Греция) / Вольфсбергер (Австрия)

Победитель пары Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Янг Бойз (Швейцария)

Победитель пары Фредрикстад (Норвегия) / Мидтьюлланд (Дания)

Победитель пары АЕК Ларнака (Кипр) / Легия Варшава (Польша)

Проигравший в паре Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия)

Победитель пары ФКСБ (Румыния) / Дрита (Косово)

Проигравший в паре Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия)

Проигравший в паре Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)

Победитель пары Серветт (Швейцария) / Утрехт (Нидерланды)

Несеяные команды

Победитель пары Риека (Хорватия) / Шелбурн (Ирландия)

Генк (Бельгия)

Проигравший в паре Динамо Киев (Украина) / Пафос (Кипр)

(Украина) / Пафос (Кипр) Победитель пары РФШ (Латвия) / КуПС (Финляндия)

Победитель пары Зриньски (Босния и Герцеговина) / Брейдаблик (Исландия)

Победитель пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Ноа (Армения)

Абердин (Шотландия)

Сигма Оломоуц (Чехия)

Самсунспор (Турция)

Победитель пары Хеккен (Швеция) / Бранн (Норвегия)

Проигравший в паре Шкендия (Северная Македония) / Карабах (Азербайджан)

Проигравший в паре Кайрат (Казахстан) / Слован Братислава (Словакия)

Таблица: сеяные и несеяные команды

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