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Лига Европы
01 августа 2025, 06:59 | Обновлено 01 августа 2025, 07:03
294
1

Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы

4 августа состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации еврокубков

01 августа 2025, 06:59 | Обновлено 01 августа 2025, 07:03
294
1
Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы
ФК Шахтер

​Днем 4 августа в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

Вечером 31 июля были определены пары 3-го раунда отбора к основному этапу второго по силе еврокубкового турнира.

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Победитель пары между Шахтером и греческим Панатинаикосом будет иметь сеяный статус при жеребьевке Q4 Лиги Европы.

Возможные соперники победителя пары Шахтер Панатинаикос в Q4 ЛЕ – несеяные команды из списка ниже.

Также во время жеребьевки будет определен соперник для неудачника пары Динамо КиевПафос (Кипр), которые сыграют в Q3 Лиги чемпионов. Эта пара будет несеяной при жеребьевке Q4 Лиги Европы.

Возможные соперники неудачника пары Динамо Киев – Пафос в Q4 ЛЕ – сеяные команды из списка ниже.

Матчи Q3 ЛЕ между Шахтером и Пафосом пройдут 7 и 14 августа, первую игру донецкий клуб проведет на выезде. Поединки Q4 ЛЕ запланированы на 21 и 28 августа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

Квалификация Q4. 21 и 28 августа

Сеяные команды

  • Победитель пары Панатинаикос (Греция) / Шахтер (Украина)
  • Победитель пары ЧФР Клуж (Румыния) / Брага (Португалия)
  • Победитель пары ПАОК (Греция) / Вольфсбергер (Австрия)
  • Победитель пары Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Янг Бойз (Швейцария)
  • Победитель пары Фредрикстад (Норвегия) / Мидтьюлланд (Дания)
  • Победитель пары АЕК Ларнака (Кипр) / Легия Варшава (Польша)
  • Проигравший в паре Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия)
  • Победитель пары ФКСБ (Румыния) / Дрита (Косово)
  • Проигравший в паре Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия)
  • Проигравший в паре Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)
  • Победитель пары Серветт (Швейцария) / Утрехт (Нидерланды)

Несеяные команды

  • Победитель пары Риека (Хорватия) / Шелбурн (Ирландия)
  • Генк (Бельгия)
  • Проигравший в паре Динамо Киев (Украина) / Пафос (Кипр)
  • Победитель пары РФШ (Латвия) / КуПС (Финляндия)
  • Победитель пары Зриньски (Босния и Герцеговина) / Брейдаблик (Исландия)
  • Победитель пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Ноа (Армения)
  • Абердин (Шотландия)
  • Сигма Оломоуц (Чехия)
  • Самсунспор (Турция)
  • Победитель пары Хеккен (Швеция) / Бранн (Норвегия)
  • Проигравший в паре Шкендия (Северная Македония) / Карабах (Азербайджан)
  • Проигравший в паре Кайрат (Казахстан) / Слован Братислава (Словакия)

Таблица: сеяные и несеяные команды

🔹 Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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adidas777
Матчі Q3 ЛЄ між Шахтарем і Пафосом відбудуться 7 і 14 серпня
Шо з вами не так, спорт уа???
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