Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
4 августа состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации главного еврокубка
Днем 4 августа в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 Лиги чемпионов 2025/26.
Вечером 30 июля были определены пары 3-го раунда отбора к основному этапу главного еврокубкового турнира.
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Победитель пары между Динамо и кипрским клубом Пафос будет иметь несеяный статус при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов.
Возможные соперники победителя пары Динамо Киев – Пафос в Q4 ЛЧ:
- Буде-Глимт (Норвегия)
- Победитель пары Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)
- Победитель пары Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия)
- Победитель пары Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия)
- Селтик (Шотландия)
Ранее кипрский Пафос обыграл тель-авивский Маккаби (1:0 после ничьей 1:1) и стал следующим соперником Динамо в третьем раунде отбора ЛЧ. Киевская команда в Q2 ЛЧ дважды разгромила Хамрун Спартанс из Мальты (3:0, 3:0).
Матчи Q3 ЛЧ между Динамо и Пафосом пройдут 5 и 12 августа, первую игру киевский клуб проведет условно дома. Поединки Q4 ЛЧ запланированы на 19/20 и 26/27 августа.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
Квалификация Q4. 19/20 и 26/27 августа
🔹 Путь чемпионов
Сеяные команды
- Буде-Глимт (Норвегия)
- Победитель пары Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)
- Победитель пары Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия)
- Победитель пары Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия)
- Селтик (Шотландия)
Несеяные команды
- Победитель пары Кайрат (Казахстан) / Слован Братислава (Словакия)
- Базель (Швейцария)
- Победитель пары Шкендия (Северная Македония) / Карабах (Азербайджан)
- Победитель пары Динамо Киев (Украина) / Пафос (Кипр)
- Штурм Грац (Австрия)
🔹 Путь представителей лиг
Сеяные команды
- Победитель пары Ницца (Франция) / Бенфика (Португалия)
- Победитель пары Ред Булл Зальцбург (Австрия) / Брюгге (Бельгия)
Несеяные команды
- Победитель пары Рейнджерс (Шотландия) / Виктория Пльзень (Чехия)
- Победитель пары Фейенорд (Нидерланды) / Фенербахче (Турция)
🔹 Инфографика
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Поединок Q2 еврокубка состоится 31 июля и начнется в 22:00 по Киеву
Но надо бляха реализовывать стандарты мы и Зальцбург могли пройти но когда из 16 угловых 0 ударов по воротам, это говорит о том, что делать там нечего.
Это прямо болезнь какая то.
Тоже самое в защите при стандартах.
Тренеры должны понять и учить игроков позиционной игре, дела не будет если расхлябанность будет продолжаться.
Динамо вже пройшло Пафос? І з якими рахунками були їхні матчі?
Дуже прикро, і болісно дивитися як недолугий менеджмент знищує легендарний для нашого футболу клуб.