Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники

Днем 4 августа в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 Лиги чемпионов 2025/26.

Вечером 30 июля были определены пары 3-го раунда отбора к основному этапу главного еврокубкового турнира.

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Победитель пары между Динамо и кипрским клубом Пафос будет иметь несеяный статус при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов.

Возможные соперники победителя пары Динамо Киев – Пафос в Q4 ЛЧ:

Буде-Глимт (Норвегия)

Победитель пары Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)

Победитель пары Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия)

Победитель пары Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия)

Селтик (Шотландия)

Ранее кипрский Пафос обыграл тель-авивский Маккаби (1:0 после ничьей 1:1) и стал следующим соперником Динамо в третьем раунде отбора ЛЧ. Киевская команда в Q2 ЛЧ дважды разгромила Хамрун Спартанс из Мальты (3:0, 3:0).

Матчи Q3 ЛЧ между Динамо и Пафосом пройдут 5 и 12 августа, первую игру киевский клуб проведет условно дома. Поединки Q4 ЛЧ запланированы на 19/20 и 26/27 августа.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

Квалификация Q4. 19/20 и 26/27 августа

🔹 Путь чемпионов

Сеяные команды

Буде-Глимт (Норвегия)

Победитель пары Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)

Победитель пары Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия)

Победитель пары Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия)

Селтик (Шотландия)

Несеяные команды

Победитель пары Кайрат (Казахстан) / Слован Братислава (Словакия)

Базель (Швейцария)

Победитель пары Шкендия (Северная Македония) / Карабах (Азербайджан)

Победитель пары Динамо Киев (Украина) / Пафос (Кипр)

(Украина) / Пафос (Кипр) Штурм Грац (Австрия)

🔹 Путь представителей лиг

Сеяные команды

Победитель пары Ницца (Франция) / Бенфика (Португалия)

Победитель пары Ред Булл Зальцбург (Австрия) / Брюгге (Бельгия)

Несеяные команды

Победитель пары Рейнджерс (Шотландия) / Виктория Пльзень (Чехия)

Победитель пары Фейенорд (Нидерланды) / Фенербахче (Турция)

🔹 Инфографика