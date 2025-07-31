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Лига чемпионов
31 июля 2025, 08:45 | Обновлено 31 июля 2025, 09:03
3875
10

Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники

4 августа состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации главного еврокубка

31 июля 2025, 08:45 | Обновлено 31 июля 2025, 09:03
3875
10
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
ФК Динамо

Днем 4 августа в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 Лиги чемпионов 2025/26.

Вечером 30 июля были определены пары 3-го раунда отбора к основному этапу главного еврокубкового турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель пары между Динамо и кипрским клубом Пафос будет иметь несеяный статус при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов.

Возможные соперники победителя пары Динамо Киев Пафос в Q4 ЛЧ:

  • Буде-Глимт (Норвегия)
  • Победитель пары Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)
  • Победитель пары Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия)
  • Победитель пары Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия)
  • Селтик (Шотландия)

Ранее кипрский Пафос обыграл тель-авивский Маккаби (1:0 после ничьей 1:1) и стал следующим соперником Динамо в третьем раунде отбора ЛЧ. Киевская команда в Q2 ЛЧ дважды разгромила Хамрун Спартанс из Мальты (3:0, 3:0).

Матчи Q3 ЛЧ между Динамо и Пафосом пройдут 5 и 12 августа, первую игру киевский клуб проведет условно дома. Поединки Q4 ЛЧ запланированы на 19/20 и 26/27 августа.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

Квалификация Q4. 19/20 и 26/27 августа

🔹 Путь чемпионов

Сеяные команды

  • Буде-Глимт (Норвегия)
  • Победитель пары Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)
  • Победитель пары Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия)
  • Победитель пары Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия)
  • Селтик (Шотландия)

Несеяные команды

  • Победитель пары Кайрат (Казахстан) / Слован Братислава (Словакия)
  • Базель (Швейцария)
  • Победитель пары Шкендия (Северная Македония) / Карабах (Азербайджан)
  • Победитель пары Динамо Киев (Украина) / Пафос (Кипр)
  • Штурм Грац (Австрия)

🔹 Путь представителей лиг

Сеяные команды

  • Победитель пары Ницца (Франция) / Бенфика (Португалия)
  • Победитель пары Ред Булл Зальцбург (Австрия) / Брюгге (Бельгия)

Несеяные команды

  • Победитель пары Рейнджерс (Шотландия) / Виктория Пльзень (Чехия)
  • Победитель пары Фейенорд (Нидерланды) / Фенербахче (Турция)

🔹 Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 10
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AK.228
Динамо вполне может попасть в групповой этап ЛЧ… соперники нормальные …
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+5
Перець
Якесь дежаввью з Фаренцварошом
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+1
KIEWADIM
До 2014 це були не суперники.
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+1
Умник
Соперники норм.
Но надо бляха реализовывать стандарты мы и Зальцбург могли пройти но когда из 16 угловых 0 ударов по воротам, это говорит о том, что делать там нечего.
Это прямо болезнь какая то.
Тоже самое в защите при стандартах.
Тренеры должны понять и учить игроков позиционной игре, дела не будет если расхлябанность будет продолжаться.
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+1
Burevestnik
в заголовку ""Динамо буде не сіяним під час жереба Q4 ЛЧ"".
Динамо вже пройшло Пафос? І з якими рахунками були їхні матчі?
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+1
Vbolivalnyk-Peter
Ще років десять тому просто би посміялися з таких потенційних суперників (ну хіба що Селтік заслуговував би на увагу), а тепер кожен з них виглядає майже як непрохідна стіна для "Динамо"....
Дуже прикро, і болісно дивитися як недолугий менеджмент знищує легендарний для нашого футболу клуб.
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0
Pixelman
Як раз до Q4 Динамо має трішки піднабрати, головне кіпріотів проходити. Але шанси будуть непогані, будемо вболівати
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0
Джей Гетсбі
Закидайте мене тапками,але прохід Пафоса під питанням. 
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0
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