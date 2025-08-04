4 августа в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Киевское Динамо, чемпион Украины, узнает потенциального соперника в 4-м раунде (Q4) отбора Лиги чемпионов.

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Чтобы принять участие в Q4, Динамо нужно обыграть кипрский Пафос в Q3 ЛЧ (матчи 5 и 12 августа).

Киевская команда входит в число несеяных команд при жеребьевке Q4. Возможные соперники киевской команды – сеяные в этом раунде Q4 по Пути чемпионов.

Возможные соперники победителя пары Динамо Киев – Пафос в Q4 ЛЧ:

Буде-Глимт (Норвегия)

Победитель пары Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)

Победитель пары Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия)

Победитель пары Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия)

Селтик (Шотландия)

За несколько часов до жеребьевки УЕФА может ограничить число возможных соперников до нескольких вариантов.

Поединки 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 19/20 и 26/27 августа. Победители выйдут в основной раунд ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги Европы.

Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 4 августа в 13:00

Лига чемпионов 2025/26

Пары Q3 Лиги чемпионов, 5/6 и 12 августа

Корзины посева для Q4 ЛЧ, 19/20 и 26/27 августа

🔹 Путь чемпионов

Сеяные команды

Буде-Глимт (Норвегия)

Победитель пары Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)

Победитель пары Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия)

Победитель пары Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия)

Селтик (Шотландия)

Несеяные команды

Победитель пары Кайрат (Казахстан) / Слован Братислава (Словакия)

Базель (Швейцария)

Победитель пары Шкендия (Северная Македония) / Карабах (Азербайджан)

Победитель пары Динамо Киев (Украина) / Пафос (Кипр)

(Украина) / Пафос (Кипр) Штурм Грац (Австрия)

🔹 Путь представителей лиг

Сеяные команды

Победитель пары Ницца (Франция) / Бенфика (Португалия)

Победитель пары Ред Булл Зальцбург (Австрия) / Брюгге (Бельгия)

Несеяные команды

Победитель пары Рейнджерс (Шотландия) / Виктория Пльзень (Чехия)

Победитель пары Фейенорд (Нидерланды) / Фенербахче (Турция)

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