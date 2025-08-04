Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
4 августа в 13:00 состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации ЛЧ
4 августа в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
Киевское Динамо, чемпион Украины, узнает потенциального соперника в 4-м раунде (Q4) отбора Лиги чемпионов.
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Чтобы принять участие в Q4, Динамо нужно обыграть кипрский Пафос в Q3 ЛЧ (матчи 5 и 12 августа).
Киевская команда входит в число несеяных команд при жеребьевке Q4. Возможные соперники киевской команды – сеяные в этом раунде Q4 по Пути чемпионов.
Возможные соперники победителя пары Динамо Киев – Пафос в Q4 ЛЧ:
- Буде-Глимт (Норвегия)
- Победитель пары Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)
- Победитель пары Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия)
- Победитель пары Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия)
- Селтик (Шотландия)
За несколько часов до жеребьевки УЕФА может ограничить число возможных соперников до нескольких вариантов.
Поединки 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 19/20 и 26/27 августа. Победители выйдут в основной раунд ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги Европы.
Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 4 августа в 13:00
Лига чемпионов 2025/26
Пары Q3 Лиги чемпионов, 5/6 и 12 августа
Корзины посева для Q4 ЛЧ, 19/20 и 26/27 августа
🔹 Путь чемпионов
Сеяные команды
- Буде-Глимт (Норвегия)
- Победитель пары Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)
- Победитель пары Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия)
- Победитель пары Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия)
- Селтик (Шотландия)
Несеяные команды
- Победитель пары Кайрат (Казахстан) / Слован Братислава (Словакия)
- Базель (Швейцария)
- Победитель пары Шкендия (Северная Македония) / Карабах (Азербайджан)
- Победитель пары Динамо Киев (Украина) / Пафос (Кипр)
- Штурм Грац (Австрия)
🔹 Путь представителей лиг
Сеяные команды
- Победитель пары Ницца (Франция) / Бенфика (Португалия)
- Победитель пары Ред Булл Зальцбург (Австрия) / Брюгге (Бельгия)
Несеяные команды
- Победитель пары Рейнджерс (Шотландия) / Виктория Пльзень (Чехия)
- Победитель пары Фейенорд (Нидерланды) / Фенербахче (Турция)
Инфографика
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