Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Лига чемпионов
04 августа 2025, 09:41 | Обновлено 04 августа 2025, 09:48
285
0

Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE

4 августа в 13:00 состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации ЛЧ

04 августа 2025, 09:41 | Обновлено 04 августа 2025, 09:48
285
0
Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

4 августа в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Киевское Динамо, чемпион Украины, узнает потенциального соперника в 4-м раунде (Q4) отбора Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чтобы принять участие в Q4, Динамо нужно обыграть кипрский Пафос в Q3 ЛЧ (матчи 5 и 12 августа).

Киевская команда входит в число несеяных команд при жеребьевке Q4. Возможные соперники киевской команды – сеяные в этом раунде Q4 по Пути чемпионов.

Возможные соперники победителя пары Динамо Киев Пафос в Q4 ЛЧ:

  • Буде-Глимт (Норвегия)
  • Победитель пары Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)
  • Победитель пары Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия)
  • Победитель пары Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия)
  • Селтик (Шотландия)

За несколько часов до жеребьевки УЕФА может ограничить число возможных соперников до нескольких вариантов.

Поединки 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 19/20 и 26/27 августа. Победители выйдут в основной раунд ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги Европы.

Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 4 августа в 13:00

📺 Видеотрансляция

Лига чемпионов 2025/26

Пары Q3 Лиги чемпионов, 5/6 и 12 августа

Корзины посева для Q4 ЛЧ, 19/20 и 26/27 августа

🔹 Путь чемпионов

Сеяные команды

  • Буде-Глимт (Норвегия)
  • Победитель пары Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)
  • Победитель пары Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия)
  • Победитель пары Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия)
  • Селтик (Шотландия)

Несеяные команды

  • Победитель пары Кайрат (Казахстан) / Слован Братислава (Словакия)
  • Базель (Швейцария)
  • Победитель пары Шкендия (Северная Македония) / Карабах (Азербайджан)
  • Победитель пары Динамо Киев (Украина) / Пафос (Кипр)
  • Штурм Грац (Австрия)

🔹 Путь представителей лиг

Сеяные команды

  • Победитель пары Ницца (Франция) / Бенфика (Португалия)
  • Победитель пары Ред Булл Зальцбург (Австрия) / Брюгге (Бельгия)

Несеяные команды

  • Победитель пары Рейнджерс (Шотландия) / Виктория Пльзень (Чехия)
  • Победитель пары Фейенорд (Нидерланды) / Фенербахче (Турция)

Инфографика

По теме:
Полсотни. Михавко сыграл юбилейный поединок в составе Динамо
Валентин ГОРОХ – после поражения от Динамо: «Эмоции отличные»
ФОТО. Бражко подтвердил отношения с Квитковой снимком с поцелуем
Динамо Киев Брюгге Селтик Бенфика Панатинаикос Фенербахче Риека Глазго Рейнджерс Копенгаген Базель Ницца Црвена Звезда Зриньски Мостар жеребьевка Бранн Серветт Мальме Карабах Агдам Виктория Пльзень Ференцварош Слован Братислава Лех Познань жеребьевка Лиги чемпионов Кайрат Алматы Маккаби Тель-Авив Штурм Грац Шкендия Лудогорец ФКСБ (Стяуа) Бухарест Буде-Глимт РБ Зальцбург Фейеноорд выбор редакции Пафос Лига чемпионов статистические расклады Дрита КуПС РФШ Рига Ноа Ереван Линкольн Ред Импс Брейдаблик Шелбурн Хамрун Спартанс смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
Футбол | 03 августа 2025, 21:30 1
Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»

Украинский коуч прокомментировал матч с донецким «Шахтером»

Забрали на носилках. Лидер Тоттенхэма получил серьезную травму колена
Футбол | 04 августа 2025, 08:38 0
Забрали на носилках. Лидер Тоттенхэма получил серьезную травму колена
Забрали на носилках. Лидер Тоттенхэма получил серьезную травму колена

Джеймс Мэддисон выбыл на неопределенный срок

Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Футбол | 04.08.2025, 07:23
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
Теннис | 04.08.2025, 04:55
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
ФОТО. Красавица! Девушка игрока Шахтера свела фанатов с ума
Футбол | 04.08.2025, 01:34
ФОТО. Красавица! Девушка игрока Шахтера свела фанатов с ума
ФОТО. Красавица! Девушка игрока Шахтера свела фанатов с ума
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
02.08.2025, 20:10 7
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
02.08.2025, 08:45 7
Бокс
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
02.08.2025, 20:28 4
Футбол
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
03.08.2025, 07:18 1
Бокс
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
02.08.2025, 12:11 92
Футбол
Борнмут выбрал клуб, куда продаст Забарного на следующей неделе
Борнмут выбрал клуб, куда продаст Забарного на следующей неделе
03.08.2025, 00:55 8
Футбол
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
04.08.2025, 07:44 5
Футбол
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
02.08.2025, 19:55 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем