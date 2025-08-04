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  4. Эпицентр или Бешикташ? Арда Туран признался, с кем было тяжелее играть
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 09:22 |
676
0

Эпицентр или Бешикташ? Арда Туран признался, с кем было тяжелее играть

Наставник донецкого «Шахтера» оценил победу в матче первого тура чемпионата Украины

04 августа 2025, 09:22 |
676
0
Эпицентр или Бешикташ? Арда Туран признался, с кем было тяжелее играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

3 июля состоялся матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Эпицентр» и донецкий «Шахтер». Гости одержали победу с минимальным счетом 1:0.

После завершения этого противостояния главный тренер «горняков» Арда Туран оценил уровень соперника и сравнил украинскую команду с турецким «Бешикташем». Именно с этой командой «Шахтер» встречался в Лиге Европы.

– Как вы оцениваете выступление команды в этом матче?

– Это не моя работа, я думаю, это задача журналистов – делать оценки. Я смотрю на каждый момент с точки зрения как защиты, так и атаки. Думаю, вы сами видели, что это была очень сложная игра.

Я считаю, она была даже тяжелее, чем против «Бешикташа», потому что это был первый матч, старт сезона и еще играли в 15:30. Я понимаю, что поединок был непростым и очень доволен им. Если я побеждаю в первом матче, то для меня это 10 из 10, – доволен Туран.

Следующий поединок «Шахтер» проведет 7 августа на выезде – в третьем раунде квалификации Лиги Европы «горняки» сыграют против греческого «Панатинаикоса». Встреча начнется в 21:00 по Киеву.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Шахтер Донецк Арда Туран Эпицентр - Шахтер Бешикташ
Николай Титюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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