Шеф с двумя звездами Michelin откроет ресторан на стадионе Сандерленда

Известный британский шеф Томми Бэнкс, обладатель двух звезд Michelin и фанат «Сандерленда» с детства, открывает собственный ресторан на стадионе «Стэдиум оф Лайт» к возвращению клуба в Премьер-лигу.

Бэнкс, родом из Йорка, полюбил «Сандерленд» после первого посещения матча в 2000 году. Его сосед, мясник бывшего председателя клуба Боба Мюррея, пригласил его на игру Кубка Лиги против «Манчестер Юнайтед». Атмосфера матча и победный гол Кевина Филлипса произвели на 10-летнего мальчика незабываемое впечатление.

С тех пор Бэнкс остается преданным болельщиком. Получив первую звезду Michelin в 2013 году за ресторан The Black Swan, он признается, что эмоции от побед «Сандерленда» сравнимы с успехами в кулинарии. Особенно яркими стали плей-офф матчи с «Ковентри» и «Шеффилдом», которые он посещал лично.

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Теперь Бэнкс открывает ресторан Banks on the Wear и обновленный бар Tommy’s Pie Shop на стадионе. В дни матчей его команда из 10 поваров будет готовить премиальные блюда для болельщиков и гостей директорской ложи.

«Я хочу, чтобы это был лучший ресторан Премьер-лиги», — говорит Бэнкс. «Для меня, как фаната и шефа, это огромная честь. Проект уникальный, и мы выложимся на максимум».