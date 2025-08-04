Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шеф с двумя звездами Michelin откроет ресторан на стадионе Сандерленда
Другие новости
04 августа 2025, 03:27 | Обновлено 04 августа 2025, 03:36
13
0

Шеф с двумя звездами Michelin откроет ресторан на стадионе Сандерленда

Томми Бэнкс откроет ресторан на стадионе к возвращению Сандерленда в Премьер-лигу

04 августа 2025, 03:27 | Обновлено 04 августа 2025, 03:36
13
0
Шеф с двумя звездами Michelin откроет ресторан на стадионе Сандерленда
ФК Сандерленд. Томми Бэнкс

Известный британский шеф Томми Бэнкс, обладатель двух звезд Michelin и фанат «Сандерленда» с детства, открывает собственный ресторан на стадионе «Стэдиум оф Лайт» к возвращению клуба в Премьер-лигу.

Бэнкс, родом из Йорка, полюбил «Сандерленд» после первого посещения матча в 2000 году. Его сосед, мясник бывшего председателя клуба Боба Мюррея, пригласил его на игру Кубка Лиги против «Манчестер Юнайтед». Атмосфера матча и победный гол Кевина Филлипса произвели на 10-летнего мальчика незабываемое впечатление.

С тех пор Бэнкс остается преданным болельщиком. Получив первую звезду Michelin в 2013 году за ресторан The Black Swan, он признается, что эмоции от побед «Сандерленда» сравнимы с успехами в кулинарии. Особенно яркими стали плей-офф матчи с «Ковентри» и «Шеффилдом», которые он посещал лично.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Теперь Бэнкс открывает ресторан Banks on the Wear и обновленный бар Tommy’s Pie Shop на стадионе. В дни матчей его команда из 10 поваров будет готовить премиальные блюда для болельщиков и гостей директорской ложи.

«Я хочу, чтобы это был лучший ресторан Премьер-лиги», — говорит Бэнкс. «Для меня, как фаната и шефа, это огромная честь. Проект уникальный, и мы выложимся на максимум».

По теме:
ФОТО. Бражко подтвердил отношения с Квитковой снимком с поцелуем
ВИДЕО. Ракицкая трогательно поздравила мужа-футболиста с днем рождения
Андрей Лунин с женой и сыном показали идеальную семейную идиллию
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Сандерленд lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Times
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна судьба украинского игрока, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Футбол | 03 августа 2025, 07:46 7
Известна судьба украинского игрока, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Известна судьба украинского игрока, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024

Николай Сираш покинул ряды Сил обороны Украины и вернулся в футбол

Флик перед стартом сезона решил выгнать из Барселоны трех игроков
Футбол | 04 августа 2025, 03:06 0
Флик перед стартом сезона решил выгнать из Барселоны трех игроков
Флик перед стартом сезона решил выгнать из Барселоны трех игроков

Каталонцы готовят кадровую чистку

Арда ТУРАН: «Я очень доволен первым матчем»
Футбол | 03.08.2025, 20:50
Арда ТУРАН: «Я очень доволен первым матчем»
Арда ТУРАН: «Я очень доволен первым матчем»
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Бокс | 03.08.2025, 08:19
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Дебют, о котором можно мечтать. Кудровка победила Александрию
Футбол | 03.08.2025, 15:03
Дебют, о котором можно мечтать. Кудровка победила Александрию
Дебют, о котором можно мечтать. Кудровка победила Александрию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Филип ХРГОВИЧ: «Нельзя винить Дюбуа. Просто Усик его деклассировал»
Филип ХРГОВИЧ: «Нельзя винить Дюбуа. Просто Усик его деклассировал»
02.08.2025, 03:25
Бокс
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
03.08.2025, 11:36
Футбол
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
03.08.2025, 11:52 5
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
02.08.2025, 06:30 2
Футбол
Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»
Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»
02.08.2025, 08:13 1
Бокс
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
02.08.2025, 04:57 1
Бокс
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
02.08.2025, 19:55 2
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
02.08.2025, 05:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем