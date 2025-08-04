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Борнмут
03.08.2025 21:00 – FT 0 : 2
Вест Хэм
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Англия
04 августа 2025, 02:19 | Обновлено 04 августа 2025, 02:20
112
0

Борнмут – Вест Хэм – 0:2. Прощание Забарного? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура летней серии АПЛ

04 августа 2025, 02:19 | Обновлено 04 августа 2025, 02:20
112
0
Борнмут – Вест Хэм – 0:2. Прощание Забарного? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В воскресенье, 3 августа, состоится матч Premier League Summer Series между «Борнмутом» и «Вест Хэмом».

Встречу примет «Мерседец-Бенц Стедиум» в Атланте. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени. Номинальные гости одержали победу со счетом 2:0.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле 84 минуты, результативными действиями не отметился. Этот матч, вероятно, станет для него последним в составе «вишен», ведь его трансфер в «ПСЖ» почти полностью согласован.

Premier League Summer Series.

Борнмут – Вест Хэм – 0:2

Голы: Фюллькруг, 24, Боуэн, 68

Видеообзор матча

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Вест Хэм Борнмут - Вест Хэм Джаррод Боуэн Илья Забарный Никлас Фюллькруг Premier League Summer Series видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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