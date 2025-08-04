Борнмут – Вест Хэм – 0:2. Прощание Забарного? Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го тура летней серии АПЛ
В воскресенье, 3 августа, состоится матч Premier League Summer Series между «Борнмутом» и «Вест Хэмом».
Встречу примет «Мерседец-Бенц Стедиум» в Атланте. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени. Номинальные гости одержали победу со счетом 2:0.
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Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле 84 минуты, результативными действиями не отметился. Этот матч, вероятно, станет для него последним в составе «вишен», ведь его трансфер в «ПСЖ» почти полностью согласован.
Premier League Summer Series.
Борнмут – Вест Хэм – 0:2
Голы: Фюллькруг, 24, Боуэн, 68
Видеообзор матча
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