В воскресенье, 3 августа, состоится матч Premier League Summer Series между «Борнмутом» и «Вест Хэмом».

Встречу примет «Мерседец-Бенц Стедиум» в Атланте. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени. Номинальные гости одержали победу со счетом 2:0.

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Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле 84 минуты, результативными действиями не отметился. Этот матч, вероятно, станет для него последним в составе «вишен», ведь его трансфер в «ПСЖ» почти полностью согласован.

Premier League Summer Series.

Борнмут – Вест Хэм – 0:2

Голы: Фюллькруг, 24, Боуэн, 68

Видеообзор матча