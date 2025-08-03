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Борнмут
03.08.2025 21:00 - : -
Вест Хэм
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Англия
03 августа 2025, 13:45 | Обновлено 03 августа 2025, 13:52
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Борнмут – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч Premier League Summer Series

Поединок состоится 3 августа и начнется в 21:00 по Киеву

03 августа 2025, 13:45 | Обновлено 03 августа 2025, 13:52
33
0
Борнмут – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч Premier League Summer Series
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

3 августа на Мерседес-Бенц Стэдиум пройдет товарищеский матч, в котором Борнмут встретится с Вест Хэмом.

Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Борнмут

Команда вернулась в Английскую Премьер-Лигу три года назад. И, сумев закрепиться там, сделала популярный для Туманного Альбиона ход, позвав перспективного тренера с Пиренеев - Ираолу. Андони впервые работает не в Испании, но прогресс при нем несомненен. Особенно он проявился в прошлом сезоне, когда долго, пусть и без итогового успеха, боролись за выход в еврокубки.

Впрочем, для руководства клуба важны доходы. В 2024-м году был продан забивной Соланке. Сейчас и вовсе устроили полноценную распродажу, быстро простившись с Хейсеном и Керкезом, но долго торгуясь по другим звездам во главе с Забарным. Примечательно, что, во многом потеряв львиную часть оборонительного блока, клуб все равно хорошо смотрелся в летних контрольных поединках.

Вест Хэм

Клуб во многом может считаться противоположностью своему сопернику, особенно в прошлом сезоне. В Лондоне во главе угла амбиции, и в надежде на новые серьезные достижения под приглашенного летом 2024-го года Лопетеги тратили на новичков свыше сотни миллионов. А в итоге уныло болтались у зоны вылета что при Юлене, что со сменившим его Поттером. В итоге с 43 очками закончили тот чемпионат с 43 очками и на 14-й позиции.

Несмотря на это, Грэму очевидно дают второй шанс. И даже довольно активно подписывают новичков, пусть даже за счет средств, что выручены за счет продажи в Тоттенхэм Кудуса. Пока что в контрольных поединках футболисты оставляют противоречивое впечатление, уверенно смотрясь против Грассхоппера, но уступая более мастеровитому Манчестер Юнайтед.

Статистика личных встреч

Вест Хэм не проигрывает в девяти последних очных поединках, но при этом четырежды в пяти крайних матчах ограничился ничьими.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у команд равные шансы на успех. В целом, тут пока что стоит остановиться на зрелищном, но нейтральном варианте с тотал больше 2,5 голов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.74.

Прогноз Sport.ua
Борнмут
3 августа 2025 -
21:00
Вест Хэм
Тотал больше 2.5 1.74 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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