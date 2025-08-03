С голами Фюллькруга и Боуэна. Вест Хэм одолел Борнмут с Забарным
«Вишни» уступили в последнем матче Premier League Summer Series
В воскресенье, 3 августа, состоится матч Premier League Summer Series между «Борнмутом» и «Вест Хэмом».
Встречу примет «Мерседец-Бенц Стэдиум» в Атланте. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
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Номинальные гости добыли победу со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. Их авторами стали Никлас Фюллькруг и Джаррод Боуэн.
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле 84 минуты, результативными действиями не отличился.
Premier League Summer Series.
Борнмут – Вест Хэм – 0:2
Голы: Фюллькруг, 24, Боуэн, 68
Фото матча:
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