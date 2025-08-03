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Борнмут
03.08.2025 21:00 – FT 0 : 2
Вест Хэм
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Англия
03 августа 2025, 23:01 |
102
0

С голами Фюллькруга и Боуэна. Вест Хэм одолел Борнмут с Забарным

«Вишни» уступили в последнем матче Premier League Summer Series

03 августа 2025, 23:01 |
102
0
С голами Фюллькруга и Боуэна. Вест Хэм одолел Борнмут с Забарным
Getty Images/Global Images Ukraine. Вест Хэм

В воскресенье, 3 августа, состоится матч Premier League Summer Series между «Борнмутом» и «Вест Хэмом».

Встречу примет «Мерседец-Бенц Стэдиум» в Атланте. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Номинальные гости добыли победу со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. Их авторами стали Никлас Фюллькруг и Джаррод Боуэн.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле 84 минуты, результативными действиями не отличился.

Premier League Summer Series.

Борнмут – Вест Хэм – 0:2

Голы: Фюллькруг, 24, Боуэн, 68

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Вест Хэм Борнмут - Вест Хэм Илья Забарный Premier League Summer Series Джаррод Боуэн Никлас Фюллькруг
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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