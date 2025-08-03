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Вторая лига
Атлет
02.08.2025 14:00 – FT 1 : 0
Вильхивцы
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Украина. Вторая лига
03 августа 2025, 20:49 |
108
0

Атлет – Вильхивцы – 1:0. Забили в конце игры. Видео гола и обзор матча

«Атлет» вырвал победу на последних минутах матча

03 августа 2025, 20:49 |
108
0
Атлет – Вильхивцы – 1:0. Забили в конце игры. Видео гола и обзор матча
ФК Атлет

В субботу, 2 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. «Атлет» принимал ФК «Вильхивцы». Хозяева одержали минимальную победу.

«Атлет» проводит первый сезон во Второй лиге. А вот ФК «Вильхивцы» уже опытный боец.

Итог противостояния команд решился на последней минуте основного времени матча. Победу киевскому клубу принес Ростислав Бабич.

Вторая лига. 2-й тур, 2 августа

Атлет – Вильхивцы – 1:0

Гол: Бабич, 90

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Бабич (Атлет).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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