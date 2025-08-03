Украина. Вторая лига03 августа 2025, 20:49 |
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Атлет – Вильхивцы – 1:0. Забили в конце игры. Видео гола и обзор матча
«Атлет» вырвал победу на последних минутах матча
03 августа 2025, 20:49 |
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В субботу, 2 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. «Атлет» принимал ФК «Вильхивцы». Хозяева одержали минимальную победу.
«Атлет» проводит первый сезон во Второй лиге. А вот ФК «Вильхивцы» уже опытный боец.
Итог противостояния команд решился на последней минуте основного времени матча. Победу киевскому клубу принес Ростислав Бабич.
Вторая лига. 2-й тур, 2 августа
Атлет – Вильхивцы – 1:0
Гол: Бабич, 90
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Бабич (Атлет).
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