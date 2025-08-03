Атлет – Вильхивцы – 1:0. Забили в конце игры. Видео гола и обзор матча

В субботу, 2 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. «Атлет» принимал ФК «Вильхивцы». Хозяева одержали минимальную победу.

«Атлет» проводит первый сезон во Второй лиге. А вот ФК «Вильхивцы» уже опытный боец.

Итог противостояния команд решился на последней минуте основного времени матча. Победу киевскому клубу принес Ростислав Бабич.

Вторая лига. 2-й тур, 2 августа

Атлет – Вильхивцы – 1:0

Гол: Бабич, 90

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча