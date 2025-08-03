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  4. Ребел – Горняк-Спорт – 2:0. Вторая победа киевлян. Видео голов и обзор
Вторая лига
Ребел Киев
02.08.2025 13:30 – FT 2 : 0
Горняк-Спорт
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Украина. Вторая лига
03 августа 2025, 20:14 | Обновлено 03 августа 2025, 20:15
171
0

Ребел – Горняк-Спорт – 2:0. Вторая победа киевлян. Видео голов и обзор

Новичок Второй лиги одержал вторую победу подряд

03 августа 2025, 20:14 | Обновлено 03 августа 2025, 20:15
171
0
Ребел – Горняк-Спорт – 2:0. Вторая победа киевлян. Видео голов и обзор
ФК Ребел

В субботу, 2 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. «Ребел» принимал «Горняк-Спорт». Поединок завершился победой киевского клуба со счетом 2:0.

«Ребел» владел преимуществом и открыл счет на 23-й минуте. Гол забил Богдан Петровский.

Во втором тайме хозяева закрепили преимущество. На этот раз автором забитого мяча стал Богдан Андрухив.

Киевский клуб одержал вторую победу подряд. Команда вместе с «Колосом-2» лидирует в турнирной таблице.

Вторая лига. 2-й тур, 2 августа

Ребел – Горняк-Спорт – 2:0

Голы: Петровский, 23, Андрухив, 65

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Андрухов (Ребел Киев).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Петровский (Ребел Киев).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Ребел Киев Горняк-Спорт
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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