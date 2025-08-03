Ребел – Горняк-Спорт – 2:0. Вторая победа киевлян. Видео голов и обзор
Новичок Второй лиги одержал вторую победу подряд
В субботу, 2 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. «Ребел» принимал «Горняк-Спорт». Поединок завершился победой киевского клуба со счетом 2:0.
«Ребел» владел преимуществом и открыл счет на 23-й минуте. Гол забил Богдан Петровский.
Во втором тайме хозяева закрепили преимущество. На этот раз автором забитого мяча стал Богдан Андрухив.
Киевский клуб одержал вторую победу подряд. Команда вместе с «Колосом-2» лидирует в турнирной таблице.
Вторая лига. 2-й тур, 2 августа
Ребел – Горняк-Спорт – 2:0
Голы: Петровский, 23, Андрухив, 65
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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