Ребел – Горняк-Спорт – 2:0. Вторая победа киевлян. Видео голов и обзор

В субботу, 2 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. «Ребел» принимал «Горняк-Спорт». Поединок завершился победой киевского клуба со счетом 2:0.

«Ребел» владел преимуществом и открыл счет на 23-й минуте. Гол забил Богдан Петровский.

Во втором тайме хозяева закрепили преимущество. На этот раз автором забитого мяча стал Богдан Андрухив.

Киевский клуб одержал вторую победу подряд. Команда вместе с «Колосом-2» лидирует в турнирной таблице.

Вторая лига. 2-й тур, 2 августа

Ребел – Горняк-Спорт – 2:0

Голы: Петровский, 23, Андрухив, 65

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