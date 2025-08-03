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Вторая лига
Полесье-2
02.08.2025 12:30 – FT 2 : 2
Лесное
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Украина. Вторая лига
03 августа 2025, 19:36 | Обновлено 03 августа 2025, 19:40
128
0

Полесье-2 – Лесное – 2:2. Гости выстояли в меньшинстве. Видео голов и обзор

ФК «Лесное» доигрывал матч в меньшинстве

03 августа 2025, 19:36 | Обновлено 03 августа 2025, 19:40
128
0
Полесье-2 – Лесное – 2:2. Гости выстояли в меньшинстве. Видео голов и обзор
ФК Полесье-2

В субботу, 2 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. «Полесье-2» принимало ФК «Лесное». Поединок завершился ничьей.

«Полесье-2» активно начало встречу. И на 14-й минуте Джерри Йока открыл счет.

Гости отыгрались на 33-й минуте после точного удара Сергея Рыбалки. А спустя минуту Александр Калинин вывел ФК «Лесное» вперед.

В начале второго тайма Йока забил второй мяч. «Полесье-2» на 50-й минуте получило численное преимущество, но воспользоваться им и вырвать победу команда не смогла.

Вторая лига. 2-й тур, 2 августа

Полесье-2 – Лесное – 2:2

Голы: Йока, 14, 48 – Рыбалка, 33, Калинин, 34

Удаление: Кобак (ФК «Лесное»), 50

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Джерри Йока (Полесье-2).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Калинин (Лесное).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Рыбалка (Лесное).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Джерри Йока (Полесье-2).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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