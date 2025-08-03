Полесье-2 – Лесное – 2:2. Гости выстояли в меньшинстве. Видео голов и обзор
ФК «Лесное» доигрывал матч в меньшинстве
В субботу, 2 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. «Полесье-2» принимало ФК «Лесное». Поединок завершился ничьей.
«Полесье-2» активно начало встречу. И на 14-й минуте Джерри Йока открыл счет.
Гости отыгрались на 33-й минуте после точного удара Сергея Рыбалки. А спустя минуту Александр Калинин вывел ФК «Лесное» вперед.
В начале второго тайма Йока забил второй мяч. «Полесье-2» на 50-й минуте получило численное преимущество, но воспользоваться им и вырвать победу команда не смогла.
Вторая лига. 2-й тур, 2 августа
Полесье-2 – Лесное – 2:2
Голы: Йока, 14, 48 – Рыбалка, 33, Калинин, 34
Удаление: Кобак (ФК «Лесное»), 50
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
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