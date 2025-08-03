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Вторая лига
Чайка
02.08.2025 12:00 – FT 1 : 1
Александрия-2
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Украина. Вторая лига
03 августа 2025, 18:09 |
46
0

Чайка – Александрия-2 – 1:1. Видео голов и обзор матча

Команды обменялись голами в первом тайме

03 августа 2025, 18:09 |
46
0
Чайка – Александрия-2 – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Чайка

В субботу, 2 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. «Чайка» принимала «Александрию-2». Поединок завершился боевой ничьей.

«Александрия-2» открыла счет уже на 5-й минуте поединка. Автором гола стал Дмитрий Бесклейный.

«Чайка» отыгралась еще до перерыва. Точный удар нанес Валентин Овчарук. Больше голов в матче не было.

Вторая лига. 2-й тур, 2 августа

Чайка – Александрия-2 – 1:1

Голы: Овчарук, 27 – Бесклейный, 5

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Овчарук (Чайка).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Бесклейный (Александрия-2).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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