Чайка – Александрия-2 – 1:1. Видео голов и обзор матча

В субботу, 2 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. «Чайка» принимала «Александрию-2». Поединок завершился боевой ничьей.

«Александрия-2» открыла счет уже на 5-й минуте поединка. Автором гола стал Дмитрий Бесклейный.

«Чайка» отыгралась еще до перерыва. Точный удар нанес Валентин Овчарук. Больше голов в матче не было.

Вторая лига. 2-й тур, 2 августа

Чайка – Александрия-2 – 1:1

Голы: Овчарук, 27 – Бесклейный, 5

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