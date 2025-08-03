02.08.2025 12:00 – FT 1 : 1
Украина. Вторая лига03 августа 2025, 18:09 |
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Чайка – Александрия-2 – 1:1. Видео голов и обзор матча
Команды обменялись голами в первом тайме
03 августа 2025, 18:09 |
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В субботу, 2 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. «Чайка» принимала «Александрию-2». Поединок завершился боевой ничьей.
«Александрия-2» открыла счет уже на 5-й минуте поединка. Автором гола стал Дмитрий Бесклейный.
«Чайка» отыгралась еще до перерыва. Точный удар нанес Валентин Овчарук. Больше голов в матче не было.
Вторая лига. 2-й тур, 2 августа
Чайка – Александрия-2 – 1:1
Голы: Овчарук, 27 – Бесклейный, 5
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
27’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Овчарук (Чайка).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Бесклейный (Александрия-2).
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