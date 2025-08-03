РЫБАКИНА: Матчи с Костюк не бывают спокойными. На корте всегда много эмоций

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о предстоящей встрече с украинкой Мартой Костюк в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале:

«Мы уже несколько раз встречались. Покрытие каждый раз было разным, но матчи с ней всегда получаются тяжелыми. Да, они точно не бывают спокойными, так как на корте всегда много эмоций.

Я постараюсь сосредоточиться на своей игре. Знаю, что Марта – настоящий боец и очень выносливая. Так что просто постараюсь показать все, на что способна, и, надеюсь, смогу победить».

Ранее Костюк и Рыбакина трижды играли между собой на уровне Тура. Счет 2:1 в пользу Елены.