Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. РЫБАКИНА: Матчи с Костюк не бывают спокойными. На корте всегда много эмоций
WTA
03 августа 2025, 16:38 |
259
0

РЫБАКИНА: Матчи с Костюк не бывают спокойными. На корте всегда много эмоций

Елена высказалась о предстоящей встрече с Мартой в 1/4 финала тысячника в Монреале

03 августа 2025, 16:38 |
259
0
РЫБАКИНА: Матчи с Костюк не бывают спокойными. На корте всегда много эмоций
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о предстоящей встрече с украинкой Мартой Костюк в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале:

«Мы уже несколько раз встречались. Покрытие каждый раз было разным, но матчи с ней всегда получаются тяжелыми. Да, они точно не бывают спокойными, так как на корте всегда много эмоций.

Я постараюсь сосредоточиться на своей игре. Знаю, что Марта – настоящий боец и очень выносливая. Так что просто постараюсь показать все, на что способна, и, надеюсь, смогу победить».

Ранее Костюк и Рыбакина трижды играли между собой на уровне Тура. Счет 2:1 в пользу Елены.

По теме:
Наоми Осака – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Рыбакина пояснила, как ей удалось одолеть Ястремскую на турнире в Монреале
Елена Рыбакина Марта Костюк WTA Монреаль
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена половина участников 1/4 финала турнира ATP 1000 в Торонто
Теннис | 03 августа 2025, 14:21 0
Определена половина участников 1/4 финала турнира ATP 1000 в Торонто
Определена половина участников 1/4 финала турнира ATP 1000 в Торонто

В ночь на 3 августа состоялись матчи четвертого раунда в верхней части сетки

Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Футбол | 03 августа 2025, 07:46 4
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024

Николай Сираш покинул ряды Сил обороны Украины и вернулся в футбол

Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Бокс | 02.08.2025, 19:55
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Футбол | 03.08.2025, 11:52
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
Футбол | 02.08.2025, 20:10
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
03.08.2025, 08:19 3
Бокс
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
03.08.2025, 07:18 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
01.08.2025, 17:57 7
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
02.08.2025, 06:30 1
Футбол
РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»
РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»
02.08.2025, 02:48
Футбол
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
02.08.2025, 02:30 2
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
02.08.2025, 07:48 1
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
02.08.2025, 05:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем