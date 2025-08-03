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  4. Рыбакина пояснила, как ей удалось одолеть Ястремскую на турнире в Монреале
WTA
03 августа 2025, 16:03 |
593
0

Рыбакина пояснила, как ей удалось одолеть Ястремскую на турнире в Монреале

Елена прокомментировала победу над Даяной в 1/8 финала канадского тысячника

03 августа 2025, 16:03 |
593
0
Рыбакина пояснила, как ей удалось одолеть Ястремскую на турнире в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина и Даяна Ястремская

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над Даяной Ястремской в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Монреале:

«Это был действительно тяжелый матч. К тому же, условия на корте были непростыми – было очень ветрено. Это был мой первый матч, сыгранный днем, предыдущие проходил позже, так что обстановка была совсем другой.

Я медленно начала, возникли проблемы с подачей. В какой-то момент я просто старалась бороться. У меня было много шансов и в первом сете, и в третьем, но Даяна играла очень хорошо. Особенно в концовке она отлично принимала подачу. Это была настоящая битва.

Мне очень нравится этот турнир. Здесь отличная организация и замечательные болельщики, так что я всегда рада возвращаться. Покрытие здесь довольно быстрое, мячи хорошо летят и скользят по корту, что идеально подходит под мою подачу, особенно когда она работает. Сейчас я сосредоточена на следующем матче и постараюсь как следует восстановиться».

Елена одолела Даяну со счетом 5:7, 6:2, 7:5. Следующей соперницей Рыбакиной будет украинка Марта Костюк.

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Елена Рыбакина

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Елена Рыбакина Даяна Ястремская WTA Монреаль
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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