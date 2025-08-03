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  4. Источник: Рома выставила Довбика на трансфер и установила на него цену
Италия
03 августа 2025, 16:11 |
3059
0

Источник: Рома выставила Довбика на трансфер и установила на него цену

Украинец покинет Рим

03 августа 2025, 16:11 |
3059
0
Источник: Рома выставила Довбика на трансфер и установила на него цену
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римская «Рома» выставила своего украинского форварда Артема Довбика на трансфер, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, различные посредники предлагают услуги 28-летнего нападающего по всей Европе. Интерес к его подписанию проявляют несколько клубов в Испании и Англии.

В «Роме» надеются, что в ближайшие недели в вопросе Довбика что-то все-таки произойдет. Отмечается, что за украинца римский клуб желает получить не менее 38 млн евро.

Сообщалось, что Довбика хочет подписать легендарный португальский тренер Жозе Моуриньо в турецкий «Фенербахче».

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Рома Рим Артем Довбик трансферы трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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