Источник: Рома выставила Довбика на трансфер и установила на него цену

Римская «Рома» выставила своего украинского форварда Артема Довбика на трансфер, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, различные посредники предлагают услуги 28-летнего нападающего по всей Европе. Интерес к его подписанию проявляют несколько клубов в Испании и Англии.

В «Роме» надеются, что в ближайшие недели в вопросе Довбика что-то все-таки произойдет. Отмечается, что за украинца римский клуб желает получить не менее 38 млн евро.

Сообщалось, что Довбика хочет подписать легендарный португальский тренер Жозе Моуриньо в турецкий «Фенербахче».