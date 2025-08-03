Источник: Рома выставила Довбика на трансфер и установила на него цену
Украинец покинет Рим
Римская «Рома» выставила своего украинского форварда Артема Довбика на трансфер, сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, различные посредники предлагают услуги 28-летнего нападающего по всей Европе. Интерес к его подписанию проявляют несколько клубов в Испании и Англии.
В «Роме» надеются, что в ближайшие недели в вопросе Довбика что-то все-таки произойдет. Отмечается, что за украинца римский клуб желает получить не менее 38 млн евро.
Сообщалось, что Довбика хочет подписать легендарный португальский тренер Жозе Моуриньо в турецкий «Фенербахче».
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