Юрий ВИРТ: «У нас есть футболисты, которые впервые увидели такой стадион»

В субботу, 2 августа, в Одессе состоялся матч 1-го тура Первой лиги между «Черноморцем» и «Нивой» (Тернополь). Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. Коуч тернопольской «Нивы» Юрий Вирт дал оценку действиям своих подопечных.

«В первую очередь хочу поздравить Черноморец с победой и пожелать команде, чтобы она вернулась в Премьер-лигу. Я думаю, что и красивый город, стадион, болельщики такой команды должны быть в Премьер-лиге. Я думаю, что первый буду, что наберу Александру Кучеру и поздравлю. Дай Бог, чтобы у него все это вышло.

Наверное сегодня опыт сказался. Мы не так много там ошибались и те индивидуальные ошибки, которые мы допустили, они очень легко за это наказали, особенно второй гол. А ведь он, можно сказать, уже решающей точкой был. У них было преимущество при стандартных положениях, потому что Черноморец очень хорошо играет и подает.

Если в целом, мы больше ни в чем не уступали. Потому и по острым моментам, я тоже считаю, что у нас были очень хорошие моменты и мы их не реализовывали. Особенно когда счет стал 1:0. Была хорошая реакция на этот наш пропущенный гол и выход Марьяна Мысыка один на один мог все перевернуть. К сожалению, где-то и чуть-чуть не повезло где-то в реализации.

По отношению, по самоотдаче, у меня к футболистам вопросов или претензий вообще нет. У нас очень молодая команда. Я думаю, что это самая молодая команда, если взять и Премьер-лигу, и Первую лигу. Это точно. О Второй лиге не могу сказать. Все молодые футболисты. И здесь у нас есть пара футболистов, которые, пожалуй, впервые увидели такой стадион. И хорошая была поддержка у Черноморца. Поэтому в целом я удовлетворен отношением и игрой своей команды», – сказал Юрий Вирт.