Александр КУЧЕР: «У нас каждая игра принципиальная»

В субботу, 2 августа, в Одессе состоялся матч 1-го тура Первой лиги. «Черноморец» принимал тернопольскую «Ниву» и одержал победу со счетом 2:1. Впечатлениями о матче поделился главный тренер одесского клуба Александр Кучер.

«Юрий Вирт умеет готовить команды такие бойцовские, которые будут сражаться, отдаваться до последнего. Знаем, как он это делает. Так что мы такое ожидали, такую трудную игру. Настраивались, что будет нелегко. То, что еще первая игра, было много нервозности, ненужных ошибок впереди, в обороне тоже. Это должно быть от большого желания. Но считаю, что победа сегодня заслужена. Ребята молодцы, играли первым номером, создавали моменты. Так могли пропустить ненужные голы, я имею в виду. То, что пропустили, так и есть. Но то, что мы увидели сегодня, еще не то, что мы хотим видеть в идеале, но что-то уже видно. До идеала мы не дошли, но я же говорю, процентов 65 где-то мы видим, что оно что-то получается.

Конечно, реализацию хотелось бы улучшить. Надо сыграться все-таки ребятам. Еще нервозность в первой игре, домашние трибуны, они понимают, что на них на них есть давление, они хотели победить.

Кого считаю самыми принципиальными соперниками в битве за выход в УПЛ? У нас каждая игра принципиальная. Мы будем идти от игры к игре. Мы не будем смотреть на имена, фамилии. И нам нужно готовиться к каждой игре отдельно, потому что мы понимаем, будет тяжело», – сказал Александр Кучер.