Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «У нас каждая игра принципиальная»
Украина. Первая лига
03 августа 2025, 16:56 |
142
0

Александр КУЧЕР: «У нас каждая игра принципиальная»

Наставник «Черноморца» прокомментировал победу над тернопольской «Нивой»

03 августа 2025, 16:56 |
142
0
Александр КУЧЕР: «У нас каждая игра принципиальная»
ФК Черноморец. Александр Кучер

В субботу, 2 августа, в Одессе состоялся матч 1-го тура Первой лиги. «Черноморец» принимал тернопольскую «Ниву» и одержал победу со счетом 2:1. Впечатлениями о матче поделился главный тренер одесского клуба Александр Кучер.

«Юрий Вирт умеет готовить команды такие бойцовские, которые будут сражаться, отдаваться до последнего. Знаем, как он это делает. Так что мы такое ожидали, такую трудную игру. Настраивались, что будет нелегко. То, что еще первая игра, было много нервозности, ненужных ошибок впереди, в обороне тоже. Это должно быть от большого желания. Но считаю, что победа сегодня заслужена. Ребята молодцы, играли первым номером, создавали моменты. Так могли пропустить ненужные голы, я имею в виду. То, что пропустили, так и есть. Но то, что мы увидели сегодня, еще не то, что мы хотим видеть в идеале, но что-то уже видно. До идеала мы не дошли, но я же говорю, процентов 65 где-то мы видим, что оно что-то получается.

Конечно, реализацию хотелось бы улучшить. Надо сыграться все-таки ребятам. Еще нервозность в первой игре, домашние трибуны, они понимают, что на них на них есть давление, они хотели победить.

Кого считаю самыми принципиальными соперниками в битве за выход в УПЛ? У нас каждая игра принципиальная. Мы будем идти от игры к игре. Мы не будем смотреть на имена, фамилии. И нам нужно готовиться к каждой игре отдельно, потому что мы понимаем, будет тяжело», – сказал Александр Кучер.

По теме:
Стало известно, когда вернутся в строй сборники Карпат
Известны стартовые составы на матч Карпаты – Полесье
Эпицентр – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Юрий Вирт Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Александр Кучер
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Бокс | 03 августа 2025, 08:19 3
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал

Александр может провести бой против Деонтея Уайлдера

Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Футбол | 03 августа 2025, 07:46 4
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024

Николай Сираш покинул ряды Сил обороны Украины и вернулся в футбол

Соперница Костюк: Ястремская в близком матче уступила Рыбакиной в Монреале
Теннис | 03.08.2025, 01:25
Соперница Костюк: Ястремская в близком матче уступила Рыбакиной в Монреале
Соперница Костюк: Ястремская в близком матче уступила Рыбакиной в Монреале
Источник: Рома выставила Довбика на трансфер и установила на него цену
Футбол | 03.08.2025, 16:11
Источник: Рома выставила Довбика на трансфер и установила на него цену
Источник: Рома выставила Довбика на трансфер и установила на него цену
Дебютант против фаворита. Стали известны составы Эпицентра и Шахтера
Футбол | 03.08.2025, 14:27
Дебютант против фаворита. Стали известны составы Эпицентра и Шахтера
Дебютант против фаворита. Стали известны составы Эпицентра и Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
02.08.2025, 19:55 2
Бокс
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
01.08.2025, 20:20 2
Футбол
После Усика. Дюбуа уже ищут соперника, есть один вариант
После Усика. Дюбуа уже ищут соперника, есть один вариант
02.08.2025, 00:05
Бокс
Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
02.08.2025, 22:16 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
02.08.2025, 07:48 1
Бокс
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
02.08.2025, 12:11 91
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
02.08.2025, 06:30 1
Футбол
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
02.08.2025, 21:58
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем