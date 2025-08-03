Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шахтер прибыл на стадион в Тернополе, где встретится с Эпицентром
Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 14:49 |
539
0

ВИДЕО. Шахтер прибыл на стадион в Тернополе, где встретится с Эпицентром

Матч начнется 3 августа в 15:30 по киевскому времени

03 августа 2025, 14:49 |
539
0
ВИДЕО. Шахтер прибыл на стадион в Тернополе, где встретится с Эпицентром
ФК Шахтер

В воскресенье, 3 августа, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги между новичком элитного дивизиона «Эпицентром» и донецким «Шахтером».

Игроки «Шахтера» прибыли на стадион имени Романа Шухевича в городе Тернополь.

Главный тренер команды Арда Туран сделал несколько изменений по сравнению с матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы, где украинская команда одержала уверенную победу над «Бешикташем» со счетом 2:0.

Кстати, в Тернополе собралось немало болельщиков «Шахтера», хотя стадион и считается номинально домашним для команды из Каменца-Подольского.

Ранее стали известны стартовые составы команд на матч «Эпицентр» – «Шахтер».

По теме:
ФОТО. Эпицентр и Шахтер провели предматчевую разминку
Дебют, о котором можно мечтать. Кудровка победила Александрию
Президент Кудровки озвучил задачу на сезон в УПЛ: «Сегодня они другие»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Шахтер видео
Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
Футбол | 02 августа 2025, 22:16 2
Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера

Тренер хочет сделать стартовым вратарем Лукаса Шевалье

Ман Юнайтед – Эвертон. Прогноз и анонс на матч Premier League Summer Series
Футбол | 03 августа 2025, 13:58 0
Ман Юнайтед – Эвертон. Прогноз и анонс на матч Premier League Summer Series
Ман Юнайтед – Эвертон. Прогноз и анонс на матч Premier League Summer Series

Поединок состоится в ночь на 4 августа и начнется в 00:00 по Киеву

Турки Аль-Шейх запланировал грандиозный вечер бокса в Эр-Рияде
Бокс | 02.08.2025, 16:05
Турки Аль-Шейх запланировал грандиозный вечер бокса в Эр-Рияде
Турки Аль-Шейх запланировал грандиозный вечер бокса в Эр-Рияде
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Бокс | 02.08.2025, 19:55
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
ВИДЕО. Как Гауфф вылетела из супертурнира в Монреале от юной звезды тенниса
Теннис | 03.08.2025, 12:40
ВИДЕО. Как Гауфф вылетела из супертурнира в Монреале от юной звезды тенниса
ВИДЕО. Как Гауфф вылетела из супертурнира в Монреале от юной звезды тенниса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
02.08.2025, 05:32
Футбол
РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»
РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»
02.08.2025, 02:48
Футбол
Названа команда, которая в новом сезоне бросит вызов Динамо и Шахтеру
Названа команда, которая в новом сезоне бросит вызов Динамо и Шахтеру
01.08.2025, 10:44 1
Футбол
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
02.08.2025, 21:58
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
01.08.2025, 09:49 3
Бокс
Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
01.08.2025, 12:07
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
02.08.2025, 08:45 5
Бокс
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
02.08.2025, 02:30 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем