ВИДЕО. Шахтер прибыл на стадион в Тернополе, где встретится с Эпицентром

В воскресенье, 3 августа, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги между новичком элитного дивизиона «Эпицентром» и донецким «Шахтером».

Игроки «Шахтера» прибыли на стадион имени Романа Шухевича в городе Тернополь.

Главный тренер команды Арда Туран сделал несколько изменений по сравнению с матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы, где украинская команда одержала уверенную победу над «Бешикташем» со счетом 2:0.

Кстати, в Тернополе собралось немало болельщиков «Шахтера», хотя стадион и считается номинально домашним для команды из Каменца-Подольского.

Ранее стали известны стартовые составы команд на матч «Эпицентр» – «Шахтер».