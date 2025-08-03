ВИДЕО. Шахтер прибыл на стадион в Тернополе, где встретится с Эпицентром
Матч начнется 3 августа в 15:30 по киевскому времени
В воскресенье, 3 августа, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги между новичком элитного дивизиона «Эпицентром» и донецким «Шахтером».
Игроки «Шахтера» прибыли на стадион имени Романа Шухевича в городе Тернополь.
Главный тренер команды Арда Туран сделал несколько изменений по сравнению с матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы, где украинская команда одержала уверенную победу над «Бешикташем» со счетом 2:0.
Кстати, в Тернополе собралось немало болельщиков «Шахтера», хотя стадион и считается номинально домашним для команды из Каменца-Подольского.
Ранее стали известны стартовые составы команд на матч «Эпицентр» – «Шахтер».
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