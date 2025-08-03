Дебютант против фаворита. Стали известны составы Эпицентра и Шахтера

В воскресенье, 3 августа, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги между новичком елитного дивизиона «Эпицентром» и донецким «Шахтером».

Команды сыграют на стадионе им. Шухевича в Тернополе». Встреча начнется в 15.30 по киевскому времени.

Донецкий «Шахтер» уже подтвердил находящиеся в хорошей форме матчи в Лиге Европы, а вот «Эпицентр» попытается доказать, что может навязать борьбу даже грандам украинского футбола.

Главные тренеры определились с основными составами команд.

Эпицентр: Билык, Григоращук, Мороз, Танчик, Климец, Запорожец, Нил, Миронюк, Сифуэнтес, Янаков, Борячук

Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Грамм, Матвиенко, Азаров, Очеретько, Бондаренко, Судаков, Алиссон, Эгиналду, Траоре