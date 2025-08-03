Дебютант против фаворита. Стали известны составы Эпицентра и Шахтера
Матч начнется 3 августа в 15:30 по киевскому времени
В воскресенье, 3 августа, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги между новичком елитного дивизиона «Эпицентром» и донецким «Шахтером».
Команды сыграют на стадионе им. Шухевича в Тернополе». Встреча начнется в 15.30 по киевскому времени.
Донецкий «Шахтер» уже подтвердил находящиеся в хорошей форме матчи в Лиге Европы, а вот «Эпицентр» попытается доказать, что может навязать борьбу даже грандам украинского футбола.
Главные тренеры определились с основными составами команд.
Эпицентр: Билык, Григоращук, Мороз, Танчик, Климец, Запорожец, Нил, Миронюк, Сифуэнтес, Янаков, Борячук
Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Грамм, Матвиенко, Азаров, Очеретько, Бондаренко, Судаков, Алиссон, Эгиналду, Траоре
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