Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебютант против фаворита. Стали известны составы Эпицентра и Шахтера
Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 14:27 | Обновлено 03 августа 2025, 14:47
1116
4

Дебютант против фаворита. Стали известны составы Эпицентра и Шахтера

Матч начнется 3 августа в 15:30 по киевскому времени

03 августа 2025, 14:27 | Обновлено 03 августа 2025, 14:47
1116
4
Дебютант против фаворита. Стали известны составы Эпицентра и Шахтера
Колаж Sport.ua

В воскресенье, 3 августа, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги между новичком елитного дивизиона «Эпицентром» и донецким «Шахтером».

Команды сыграют на стадионе им. Шухевича в Тернополе». Встреча начнется в 15.30 по киевскому времени.

Донецкий «Шахтер» уже подтвердил находящиеся в хорошей форме матчи в Лиге Европы, а вот «Эпицентр» попытается доказать, что может навязать борьбу даже грандам украинского футбола.

Главные тренеры определились с основными составами команд.

Эпицентр: Билык, Григоращук, Мороз, Танчик, Климец, Запорожец, Нил, Миронюк, Сифуэнтес, Янаков, Борячук

Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Грамм, Матвиенко, Азаров, Очеретько, Бондаренко, Судаков, Алиссон, Эгиналду, Траоре

По теме:
ФОТО. Эпицентр и Шахтер провели предматчевую разминку
Дебют, о котором можно мечтать. Кудровка победила Александрию
Президент Кудровки озвучил задачу на сезон в УПЛ: «Сегодня они другие»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Шахтер стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
Футбол | 02 августа 2025, 22:16 2
Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера

Тренер хочет сделать стартовым вратарем Лукаса Шевалье

Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Бокс | 03 августа 2025, 08:19 3
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал

Александр может провести бой против Деонтея Уайлдера

Стало известно, сколько зрителей побывает на матче Карпаты – Полесье
Футбол | 03.08.2025, 14:48
Стало известно, сколько зрителей побывает на матче Карпаты – Полесье
Стало известно, сколько зрителей побывает на матче Карпаты – Полесье
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
Бокс | 02.08.2025, 21:58
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
Эпицентр – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 03.08.2025, 13:30
Эпицентр – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эпицентр – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
saltim
почти дубль выставил. Судаков теперь дублер
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Полковник
Славься родной Великий Шахтёр
Ответить
0
AK.228
Удачи командам, победы Шахтеру!!
Ответить
0
Популярные новости
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
03.08.2025, 07:18 1
Бокс
Филип ХРГОВИЧ: «Нельзя винить Дюбуа. Просто Усик его деклассировал»
Филип ХРГОВИЧ: «Нельзя винить Дюбуа. Просто Усик его деклассировал»
02.08.2025, 03:25
Бокс
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
01.08.2025, 20:20 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой – полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой – полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
01.08.2025, 08:48 5
Бокс
РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»
РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»
02.08.2025, 02:48
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
01.08.2025, 17:57 7
Футбол
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
03.08.2025, 07:46 4
Футбол
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
02.08.2025, 02:30 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем