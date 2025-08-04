Пеп Гвардиола разводится с женой. Что случилось?

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола разводится со своей женой Кристиной Серра.

По информации издания La Gazzetta dello Sport, пара думала об этом еще с декабря прошлого года, но решила дать браку второй шанс – однако все оказалось тщетным.

Отношения Гвардиолы и Серры длились тридцать лет. Причиной развода стало то, что у пары охладели отношения. Гвардиола постоянно проживал в Манчестере, а Серра в Барселоне и Лондоне, пара проводила время вместе только на семейных праздниках и коротких отпусках.

Договор о разводе будет подписан в ближайшие недели.

Ранее известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил, как трудно его командам было играть против английского вингера Тео Волкотта.