Пеп Гвардиола разводится с женой. Что случилось?
Пара была в браке 30 лет
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола разводится со своей женой Кристиной Серра.
По информации издания La Gazzetta dello Sport, пара думала об этом еще с декабря прошлого года, но решила дать браку второй шанс – однако все оказалось тщетным.
Отношения Гвардиолы и Серры длились тридцать лет. Причиной развода стало то, что у пары охладели отношения. Гвардиола постоянно проживал в Манчестере, а Серра в Барселоне и Лондоне, пара проводила время вместе только на семейных праздниках и коротких отпусках.
Договор о разводе будет подписан в ближайшие недели.
Ранее известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил, как трудно его командам было играть против английского вингера Тео Волкотта.
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