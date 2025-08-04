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  4. Пеп Гвардиола разводится с женой. Что случилось?
Англия
04 августа 2025, 04:36 |
280
0

Пеп Гвардиола разводится с женой. Что случилось?

Пара была в браке 30 лет

04 августа 2025, 04:36 |
280
0
Пеп Гвардиола разводится с женой. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола разводится со своей женой Кристиной Серра.

По информации издания La Gazzetta dello Sport, пара думала об этом еще с декабря прошлого года, но решила дать браку второй шанс – однако все оказалось тщетным.

Отношения Гвардиолы и Серры длились тридцать лет. Причиной развода стало то, что у пары охладели отношения. Гвардиола постоянно проживал в Манчестере, а Серра в Барселоне и Лондоне, пара проводила время вместе только на семейных праздниках и коротких отпусках.

Договор о разводе будет подписан в ближайшие недели.

Ранее известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил, как трудно его командам было играть против английского вингера Тео Волкотта.

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Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига lifestyle развод
Дмитрий Олейник Источник: La Gazzetta dello Sport
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