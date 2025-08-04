ПИРЛО: «Это лучший тренер, которого я видел. Как будто какой-то демон»

Легенда итальянского футбола Андреа Пирло расхвалил известного тренера Антонио Конте, который в прошлом сезоне привел «Наполи» к Скудетто.

«Конте заставляет всегда выкладываться на полную, даже больше, чем вы даже думали. Он одержим победой, поэтому, когда проигрывает, становится демоном. Вы не посмеете с ним разговаривать.

Конте — лучший тренер, которого я видел. Именно благодаря ему я начал рассматривать идею стать тренером», — сказал Пирло.

Ранее легенда сборной Италии, итальянских «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло назвал величайшего английского футболиста, которого он видел.