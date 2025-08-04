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  4. ПИРЛО: «Это лучший тренер, которого я видел. Как будто какой-то демон»
Италия
04 августа 2025, 01:35 |
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ПИРЛО: «Это лучший тренер, которого я видел. Как будто какой-то демон»

Итальянец выделил Антонио Конте

04 августа 2025, 01:35 |
150
0
ПИРЛО: «Это лучший тренер, которого я видел. Как будто какой-то демон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Легенда итальянского футбола Андреа Пирло расхвалил известного тренера Антонио Конте, который в прошлом сезоне привел «Наполи» к Скудетто.

«Конте заставляет всегда выкладываться на полную, даже больше, чем вы даже думали. Он одержим победой, поэтому, когда проигрывает, становится демоном. Вы не посмеете с ним разговаривать.

Конте — лучший тренер, которого я видел. Именно благодаря ему я начал рассматривать идею стать тренером», — сказал Пирло.

Ранее легенда сборной Италии, итальянских «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло назвал величайшего английского футболиста, которого он видел.

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Андреа Пирло Антонио Конте
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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