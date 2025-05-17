Андреа ПИРЛО: «Это выдающийся футболист»

Легенда сборной Италии, итальянских «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло назвал самого выдающегося английского футболиста, которого он видел. Пирло выделил легендарного форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйни Руни.

«Уэйн Руни? Это самый выдающийся футболист из Англии», – сказал Андреа Пирло.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.