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  4. Андреа ПИРЛО: «Это выдающийся футболист»
Англия
17 мая 2025, 03:29 |
97
0

Андреа ПИРЛО: «Это выдающийся футболист»

Легенда сборной Италии – об Уэйне Руни

17 мая 2025, 03:29 |
97
0
Андреа ПИРЛО: «Это выдающийся футболист»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Легенда сборной Италии, итальянских «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло назвал самого выдающегося английского футболиста, которого он видел. Пирло выделил легендарного форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйни Руни.

«Уэйн Руни? Это самый выдающийся футболист из Англии», – сказал Андреа Пирло.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Андреа Пирло Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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