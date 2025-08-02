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Товарищеские матчи
Ланс
02.08.2025 19:00 – FT 0 : 2
Рома
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Италия
02 августа 2025, 21:24 | Обновлено 02 августа 2025, 21:29
1623
1

Довбик «неуклюже» сыграл за Рому, получив желтую карточку вместо красной

2 августа римляне переиграли Ланс со счетом 2:0, Артем вышел на второй тайм

02 августа 2025, 21:24 | Обновлено 02 августа 2025, 21:29
1623
1
Довбик «неуклюже» сыграл за Рому, получив желтую карточку вместо красной
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

2 августа состоялся товарищеский матч между командами Ланс и Рома.

Поединок прошел на стадионе Боллар-Делелис. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу римлян.

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Голами за волков отличились Джанлука Манчини и Матиас Суле. Ассисты у Зеки Челика и Ману Коне.

Украинский форвард Ромы Артем Довбик вышел на поле на второй тайм. На 47-й минуте рефери показал украинцу желтую карточку за грубый фол. Если бы это был официальный поединок, то Довбик получил бы красную.

Издание Calciomercato назвало Артема худшим игроком встречи: «В практически неравном матче, если и был игрок, который оказал наименьшее влияние, так это Артем Довбик. Украинский нападающий вышел на поле в начале второго тайма вместо Фергюсона и сразу же через минуту после выхода получил желтую карточку за фол против Мачадо. Бывший игрок Жироны выглядел немного неуклюжим и не в своей тарелке».

Перед стартом нового сезона Серии А Рома проведет еще два спарринга: против Астон Виллы (06.08) и Эвертона (09.08). 23 числа римский коллектив сыграет матч первого тура чемпионата Италии против Болоньи.

Довбик провел второй контрольный матч за римлян во время предсезонной подготовки. 31 июля он отметился голом в ворота Канна (3:0).

Товарищеский матч. 2 августа

Ланс (Франция) – Рома (Италия) – 0:2

Голы: Манчини, 14, Суле, 55

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
ФК Рома
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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ivankondrat96
Ну псіханув трохи Артем. З ким не буває..
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