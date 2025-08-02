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02 августа 2025, 08:55 |
10
0

Ланс – Рома. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 2 августа в 19:00 по Киеву

02 августа 2025, 08:55 |
10
0
Ланс – Рома. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

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2 августа Феликс Боллар пройдет товарищеский матч, в котором Ланс встретится с Ромой. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ланс

Команда при своей популярности и немалых былых заслугах долго болталась на уровне Лиги 2. Но, все же вернувшись, получилось всех удивить, закончив в 2023-м году на втором месте в элитном дивизионе. Повторить подобное не получилось, впрочем, стоит помнить, что ведущих игроков охотно продавали. Чего стоит прошлый сезон, когда в январе отпустили Хасанова и не только, ослабив оборону. И не удивительно, что в итоге проиграли спор за седьмое место, оставшись без еврокубков.

Летом в клубе устроили распродажу. Медина формально отправился в аренду, но с обязательным выкупом. Эль-Энауи был приобретен как раз Ромой. Сменился и наставник - теперь пост занял Саж, что памятен по работе в Лионе. Пока что, в товарищеских матчах, Пьер со своими подопечными выглядят вполне неплохо.

Рома

Клуб очень уж давно не может вернуться в Лигу чемпионов. Год назад были серьезные надежды, и не зря потратили немало на новичков, в том числе на Довбика. Но в итоге все себе сами испортили ужасным стартом. Раньери, вернувшийся снова в Рим, почти сотворил чудо, но все же немного уступил Ювентусу спор за заветное четвертое место.

Но Клаудио, что вообще-то был на пенсии, сразу предупреждал, что работает до лета. Преемником ему удалось заполучить Гасперини. Тот пока что только осваивается в столице, и до сих пор окончательно не определился, как будет играть его команда - чего стоили противоречивые слухи вокруг Довбика. Новичков при этом все равно уже хватает (помимо Эль-Энауи, уже взяли Уэсли, Фергюсона, Васкеса, выкупили Коне), и переговоры с рядом игроков продолжаются.

Статистика личных встреч

Это первый очный поединок между данными клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы не особенно верят в фактор поля - итальянцы на сборах смотрятся достаточно интересно и успешно. Поверим, что они продолжат побеждать и в гостях у соперника из Франции (коэффициент - 1,89).

Прогноз Sport.ua
Ланс
2 августа 2025 -
19:00
Рома
Победа Ромы 1.89 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Ланс Рома Рим товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол учебно-тренировочные сборы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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