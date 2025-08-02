Будут санкции. Форварду, который сбежал из Украины, поставили ультиматум

Вице-президент харьковского «Металлиста 1925» Юрий Коротун прокомментировал ситуацию вокруг бежавшего из Украины форварда Алексея Сидорова:

«Ситуация с Сидоровым выглядит следующим образом: между нашим клубом и ФК «Колос» была достигнута договоренность об аренде игрока на один год. Соглашение не было подписано только потому, что сам Сидоров не хотел оставаться в Ковалевке.

По состоянию на 30 июня срок аренды Алексея завершился, он вернулся в «Металлист 1925» U-19, несколько дней потренировался и скрылся. Впоследствии мы получили информацию о том, что Сидоров уехал за пределы Украины.

Это был шок для нас и для всего футбольного сообщества. Не знаю, как игрок покинул Украину, имея действующий контракт с клубом еще на три года. Мы направили официальное письмо футболисту с предложением вернуться к 11 августа. Если он этого не сделает, воспользуемся юридическими механизмами, предусмотренными в соглашении. Они достаточно жесткие, в том числе тех пунктов, которые предусматривают последствия одностороннего расторжения соглашения.

Мы много общались с Алексеем, в частности, по поводу его семейных вопросов. Предлагали помощь, но он все же решил покинуть страну – это его собственное решение», – рассказал Коротун.