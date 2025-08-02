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  4. Будут санкции. Форварду, который сбежал из Украины, поставили ультиматум
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 13:54 |
1646
1

Будут санкции. Форварду, который сбежал из Украины, поставили ультиматум

Юрий Коротун прокомментировал поступок Алексея Сидорова, который покинул «Металлист 1925»

02 августа 2025, 13:54 |
1646
1
Будут санкции. Форварду, который сбежал из Украины, поставили ультиматум
ФК Металлист 1925 Харьков. Алексей Сидоров

Вице-президент харьковского «Металлиста 1925» Юрий Коротун прокомментировал ситуацию вокруг бежавшего из Украины форварда Алексея Сидорова:

«Ситуация с Сидоровым выглядит следующим образом: между нашим клубом и ФК «Колос» была достигнута договоренность об аренде игрока на один год. Соглашение не было подписано только потому, что сам Сидоров не хотел оставаться в Ковалевке.

По состоянию на 30 июня срок аренды Алексея завершился, он вернулся в «Металлист 1925» U-19, несколько дней потренировался и скрылся. Впоследствии мы получили информацию о том, что Сидоров уехал за пределы Украины.

Это был шок для нас и для всего футбольного сообщества. Не знаю, как игрок покинул Украину, имея действующий контракт с клубом еще на три года. Мы направили официальное письмо футболисту с предложением вернуться к 11 августа. Если он этого не сделает, воспользуемся юридическими механизмами, предусмотренными в соглашении. Они достаточно жесткие, в том числе тех пунктов, которые предусматривают последствия одностороннего расторжения соглашения.

Мы много общались с Алексеем, в частности, по поводу его семейных вопросов. Предлагали помощь, но он все же решил покинуть страну – это его собственное решение», – рассказал Коротун.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Юрий Коротун Алексей Сидоров
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Chemp83
Як вони виїжджають в росію ?
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