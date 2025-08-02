Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Николай Сираш покинул ряды Сил обороны Украины и вернулся в футбол
7 мая 2024 года клуб Первой лиги Украины «Хуст» сообщил, что 25-летнего игрока команды Николая Сираша с вокзала доставили работники ТЦК и СП в военкомат.
Позже сообщалось, что футболиста все-таки мобилизовали в армию. Однако сейчас на официальной странице ПФЛ появилась информация, что Николай вернулся в футбол – он будет выступать за клуб «Локомотив» Киев, который представляет Вторую лигу Украины.
На каких основаниях футболист покинул свое воинское формирование, пока неизвестно.
Ранее Младен Бартулович объяснил, почему к нему не приближается ТЦК и СП.
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