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Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 23:05 |
1835
2

Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024

Николай Сираш покинул ряды Сил обороны Украины и вернулся в футбол

02 августа 2025, 23:05 |
1835
2
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
ФК Хуст. Николай Сираш

7 мая 2024 года клуб Первой лиги Украины «Хуст» сообщил, что 25-летнего игрока команды Николая Сираша с вокзала доставили работники ТЦК и СП в военкомат.

Позже сообщалось, что футболиста все-таки мобилизовали в армию. Однако сейчас на официальной странице ПФЛ появилась информация, что Николай вернулся в футбол – он будет выступать за клуб «Локомотив» Киев, который представляет Вторую лигу Украины.

На каких основаниях футболист покинул свое воинское формирование, пока неизвестно.

Ранее Младен Бартулович объяснил, почему к нему не приближается ТЦК и СП.

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Николай Сираш чемпионат Украины по футболу Украинская ассоциация футбола российско-украинская война мобилизация Локомотив Киев Вторая лига Украины
Дмитрий Олейник Источник: ПФЛ
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Комментарии 2
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mini.f
Как это неизвестно??? Откупился, 10-15 тысяч долларов на дороге не валяются.... Админы, вы хоть не позорьтесь, выкладывая такие умозаключения, такое впечатление, что ваш офис на Марсе ... У нас в области есть две футбольные команды, представляющие нацгвардию и тероборону. Так там все футболисты-ухилянты "служат", деньги , которые они должны получать якобы за "службу" получают их командиры - и всех это устраивает, футболистов не пошлют на фронт, а командир за год станет мультимиллионером. И все в шоколаде. Только воевать некому....
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0
Комбриг
Кто его отпустил? В нашей бригаде не хватает штурмовиков из-за разных ухилянтов ☝️
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-5
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