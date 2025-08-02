Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024

7 мая 2024 года клуб Первой лиги Украины «Хуст» сообщил, что 25-летнего игрока команды Николая Сираша с вокзала доставили работники ТЦК и СП в военкомат.

Позже сообщалось, что футболиста все-таки мобилизовали в армию. Однако сейчас на официальной странице ПФЛ появилась информация, что Николай вернулся в футбол – он будет выступать за клуб «Локомотив» Киев, который представляет Вторую лигу Украины.

На каких основаниях футболист покинул свое воинское формирование, пока неизвестно.

Ранее Младен Бартулович объяснил, почему к нему не приближается ТЦК и СП.