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  4. Младен Бартулович объяснил, почему к нему не приближаются ТЦК и СП
Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 05:38 |
127
0

Младен Бартулович объяснил, почему к нему не приближаются ТЦК и СП

Тренер – о работе в Украине

12 июля 2025, 05:38 |
127
0
Младен Бартулович объяснил, почему к нему не приближаются ТЦК и СП
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович рассказал о работе в Украине во время военного положения.

– Думаю, у каждого иностранца есть история, как его останавливали на блокпосту и удивлялись его паспорту.

– Да, у меня была такая история. Второй день вторжения, еду в Днепр, и меня останавливают на блокпосту за 50 км до города. Я даю хорватский паспорт. Спрашивают: «А вы куда едете?» Я говорю: «Домой в Днепр». А мне отвечают: «Да, домой – это вам туда. Хорватия в другой стороне».

А ТЦК меня нигде не останавливали, даже не подходили. Только проверяли документы на блокпостах. Может, на лбу написано, что я иностранец, — сказал Бартулович.

Ранее Младен Бартулович объяснил, почему решил возглавить харьковский «Металлист 1925».

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Младен Бартулович Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
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