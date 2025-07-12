Младен Бартулович объяснил, почему к нему не приближаются ТЦК и СП

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович рассказал о работе в Украине во время военного положения.

– Думаю, у каждого иностранца есть история, как его останавливали на блокпосту и удивлялись его паспорту.

– Да, у меня была такая история. Второй день вторжения, еду в Днепр, и меня останавливают на блокпосту за 50 км до города. Я даю хорватский паспорт. Спрашивают: «А вы куда едете?» Я говорю: «Домой в Днепр». А мне отвечают: «Да, домой – это вам туда. Хорватия в другой стороне».

А ТЦК меня нигде не останавливали, даже не подходили. Только проверяли документы на блокпостах. Может, на лбу написано, что я иностранец, — сказал Бартулович.

Ранее Младен Бартулович объяснил, почему решил возглавить харьковский «Металлист 1925».