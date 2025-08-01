ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил очередной трансферный бан

Украинский клуб СК «Днепр-1» получил очередной трансферный бан от ФИФА – информация об этом появилась на официальном сайте организации 31 июля.

Бывший представитель Премьер-лиги получил запрет на регистрацию новых футболистов на три трансферных окна. Стоит отметить, что клуб еще в июле прошлого года прекратил свое существование, однако имеет непогашенные задолженности перед бывшими футболистами.

На данный момент в пассиве «Днепра-1» – 13 трансферных банов, три из них не имеют ограничения по времени и будут сняты только тогда, когда клуб выполнит финансовые обязанности и рассчитается с экс-игроками.

СК «Днепр-1» был основан 29 ноября 2015 года, с сезона 2019/20 выступал в элитном дивизионе Украины. В активе команды – участие в квалификации Лиги чемпионов, выход в полуфинал Кубка Украины, победа в Первой лиге.