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01 августа 2025, 19:25 |
2469
1

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил очередной трансферный бан

СК «Днепр-1» прекратил свое существование, но продолжает получать санкции из-за долгов

01 августа 2025, 19:25 |
2469
1
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил очередной трансферный бан
Getty Images/Global Images Ukraine.

Украинский клуб СК «Днепр-1» получил очередной трансферный бан от ФИФА – информация об этом появилась на официальном сайте организации 31 июля.

Бывший представитель Премьер-лиги получил запрет на регистрацию новых футболистов на три трансферных окна. Стоит отметить, что клуб еще в июле прошлого года прекратил свое существование, однако имеет непогашенные задолженности перед бывшими футболистами.

На данный момент в пассиве «Днепра-1» – 13 трансферных банов, три из них не имеют ограничения по времени и будут сняты только тогда, когда клуб выполнит финансовые обязанности и рассчитается с экс-игроками.

СК «Днепр-1» был основан 29 ноября 2015 года, с сезона 2019/20 выступал в элитном дивизионе Украины. В активе команды – участие в квалификации Лиги чемпионов, выход в полуфинал Кубка Украины, победа в Первой лиге.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 ФИФА трансферный бан
Николай Титюк Источник: ФИФА
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ivankondrat96
Схоже на некрофілію. Знущаються з трупа))
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