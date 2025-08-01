Андрей ВОРОБЕЙ: «Второй гол Шахтера – нокаут для Бешикташа»

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил игру «Шахтера» с «Бешикташем» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

– Андрей, какие у вас впечатления от ответного матча «Шахтер» - «Бешикташ» (2:0)? Думали будет сложно, а вышло проще?

– Я бы не сказал, что проще. Все же «Бешикташ» тоже нужно уважать. И, я думаю, что во второй победе наверняка все же большая заслуга «Шахтера». Конечно, «Бешикташа» нужно было отыгрываться, нужно было что-то другое предоставить по сравнению с первой игрой.

Но они этого не смогли сделать, потому что «Шахтер» не разрешил. И, конечно, этот первый гол вдохновил наверняка еще больше нашу команду. Второй очень важный мяч был забит в раздевалку. Это уже, скажем, такой нокаут был для «Бешикташа».

Поэтому здесь, я думаю, эта победа в целом является заслугой донецкой команды.

Донецкий «Шахтер» уверенно победил турецкую команду и вышел в следующий этап Лиги Европы.