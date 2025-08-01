Андрей ВОРОБЕЙ – о «Шахтере», «Полесье» и «Динамо» в еврокубках

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил выход «Шахтера», «Полесья» и «Динамо» в следующий раунд квалификации еврокубков.

– Андрей, какие у вас впечатления от ответного матча «Шахтер» - «Бешикташ» (2:0)? Думали будет сложно, а получилось попроще?

– Я не сказал бы, что попроще. Все-таки «Бешикташ» тоже надо уважать. И, я думаю, что во второй победе, наверное, все-таки больше заслуга «Шахтера». Конечно, «Бешикташу» нужно было отыгрываться, нужно было что-то другое предоставить по сравнению с первой игрой. Но они этого не смогли сделать, потому что «Шахтер» не позволил. И, конечно, этот первый гол вдохновил, наверное, еще больше нашу команду. Второй очень важный мяч был забит в раздевалку. Это уже, скажем так, такой нокаут был для «Бешикташа». Поэтому здесь, я думаю, в целом по всей игре эта победа является заслугой донецкой команды.

– Как можно оценить работу Арды Турана? Сдал экзамен в двухматчевом противостоянии с «Бешикташем»?

– Надо отметить заслугу тренерского штаба. Все-таки, возможно, рано говорить о каких-то наигранных схемах в игре команды. А вот то, что настрой был у команды – это точно! Физические кондиции футболистов в этой игре точно нужно отметить. И дисциплина была на поле!

– Кевин в двух поединках по итогу три мяча забил в ворота «Бешикташа»! Это показатель своего рода?

– На данном этапе да! Это показатель. Это только первые игры. Но это хорошая заслуга Кевина. Он сейчас находится в хорошей форме. Не только он. И многие другие в неплохой форме находятся. Радует то, что полузащитники демонстрируют такую яркую игру именно в атаке.

– Алиссон тоже нормально выглядел. Постоянно создавал моменты.

– По двум играм хочется в целом отметить крайних полузащитников, которые сыграли очень достойно. На хорошем уровне себя проявили.

– Очеретько, которого вы выделяли, снова сыграл в основе.

– Я и в этот раз скажу. Хоть и были там небольшие ошибки, но Очеретько – это будущее «Шахтера». По этим двум матчам мне очень нравится его игра. Я уверен на сто процентов, что Очеретько – это будущее «Шахтера» в середине поля. Поэтому он и выиграл конкуренцию у Бондаренко. Это видно на поле.

– «Шахтер» в матчах с «Ильвесом» и «Бешикташем» выиграл с общим счетом 12:2. Туран после поединка сказал, что теперь команду ждет сложный период. Турецкий специалист считает «Панатинаикос» сильнее «Бешикташа»? Или, наверное, имеет ввиду, что просто это будет решающий этап квалификации?

– Понятное дело, что Арде Турану нужно мотивировать игроков. Это однозначно, что расслабляться нельзя! Но, как по мне, если сравнивать «Бешикташ» и «Панатинаикос», то они плюс-минус одинаковые команды. Но у «Бешикташа» в этих матчах более опытных игроков было гораздо больше, чем у «Панатинаикоса». И, мне кажется, что будет немножко легче в игре с «Панатинаикосом», чем с «Бешикташем».

– Сбылся ваш прогноз по поводу того, что «Полесье» пройдет в следующий раунд. Справились футболисты житомирской команды с задачей?

– Конечно, справились. Класс «Полесья» гораздо выше. В первом поединке было обидное поражение. Не должен клуб такие матчи проигрывать. Это важно для копилки рейтинга Украины. С такой командой не должно быть таких проигрышных матчей априори. Но я был уверен, что «Полесье» пройдет дальше. И они это сделали! Забивали опытные игроки. За счет опыта сыграли и поэтому молодцы! «Полесье» выиграло матч и прошло дальше! Это самое главное.

– Филиппов забил в еврокубках.

– Да! Филиппов, Андриевский забили. Молодцы. Я был уверен, что они пройдут. Просто в будущем хочется, чтобы не было таких провальных результатов, как это было в первом матче.

– Следующим соперником «Полесья» будет венгерский «Пакш». Должны и эту команду проходить?

– По силам пройти эту команду! Вообще на данном этапе жребий у украинских команд хороший. Пока что он хороший. И у «Полесья», и у «Динамо», и у «Шахтера»! Нельзя расслабляться однозначно. Как говорят многие специалисты, все уже научились играть в футбол. Но, еще раз говорю, на этих стадиях класс «Полесья», «Динамо» и «Шахтера» выше, чем у их оппонентов. Поэтому мы ждем от них только побед.

– «Динамо» после победы над мальтийским «Хамруном» встретится с «Пафосом».

– Мы не будем шапками закидывать и недооценивать соперников. Но это проходимый соперник. Давайте говорить откровенно. Пройти своих оппонентов по силам «Динамо», «Полесью» и «Шахтеру». Поэтому мы ожидаем только побед и общих зачетных очков в копилку Украины.

– Кстати, названия всех соперников у украинских команд начинаются на «па». Это «Панатинаикос», «Пакш» и «Пафос».

– Значит, порвем их! Все команды на «па» порвем. (смеется)