Хеккен – Андерлехт – 2:1. Видео голов и обзор матча

В четверг, 31 июля, в Гетеборге (Швеция) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. «Хеккен» принимал бельгийский «Андерлехт».

Первый матч «Хеккен» проиграл со счетом 0:1. И на 33-й минуте домашнего поединка шведский клуб отыграл отставание.

На 54-й минуте Каспер Дольберг счет сравнял. «Андерлехт» уже готовился отпраздновать выход в следующий раунд. Но гол Симона Густафсона на 90+2-й минуте перевел игру в овертаймы.

Дело дошло до серии пенальти. И в ней точнее были футболисты «Хеккена».

В третьем раунде квалификации «Хеккен» сыграет с норвежским клубом «Бранн». Первый поединок пройдет в Швеции 7 августа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 31 июля, Швеция

Хеккен (Швеция) – Андерлехт (Бельгия) – 2:1, пен 4:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Сванбек, 33, Густафсон, 90+2 – Дольберг, 54 (пен)

Видео голов и обзор матча