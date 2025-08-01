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Лига Европы
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31.07.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 1
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Андерлехт
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Лига Европы
01 августа 2025, 16:41 |
56
0

Хеккен – Андерлехт – 2:1. Видео голов и обзор матча

Андерлехт вылетел из Лиги Европы

01 августа 2025, 16:41 |
56
0
Хеккен – Андерлехт – 2:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 31 июля, в Гетеборге (Швеция) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. «Хеккен» принимал бельгийский «Андерлехт».

Первый матч «Хеккен» проиграл со счетом 0:1. И на 33-й минуте домашнего поединка шведский клуб отыграл отставание.

На 54-й минуте Каспер Дольберг счет сравнял. «Андерлехт» уже готовился отпраздновать выход в следующий раунд. Но гол Симона Густафсона на 90+2-й минуте перевел игру в овертаймы.

Дело дошло до серии пенальти. И в ней точнее были футболисты «Хеккена».

В третьем раунде квалификации «Хеккен» сыграет с норвежским клубом «Бранн». Первый поединок пройдет в Швеции 7 августа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 31 июля, Швеция

Хеккен (Швеция) – Андерлехт (Бельгия) – 2:1, пен 4:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Сванбек, 33, Густафсон, 90+2 – Дольберг, 54 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Этрит Бериша (Хеккен).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Адам Лундквист (Хеккен).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Энрик Ллансана (Андерлехт).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Амор Лаюни (Хеккен).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Симон Густафсон (Хеккен).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Торган Азар (Андерлехт).
117’
Ибрагим Канате (Андерлехт) получает красную карточку.
90’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Симон Густафсон (Хеккен).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Каспер Дольберг (Андерлехт).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Adrian Svanbaeck (Хеккен).
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Лига Европы видео голов и обзор Хеккен Андерлехт Каспер Дольберг
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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